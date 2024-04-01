ПриватБанк розширив на п'ять країн ЄС міжнародне доставлення платіжних карток українцям

Приватбанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам - від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур'єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.

Таким чином клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою Nova Post у 11 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині. До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною.

Замовити нову чи перевипустити діючу картку ПриватБанку дуже просто - оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур'єра Nova Post в 11 європейських країнах.

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через Нову пошту по всій Україні та за кордоном.