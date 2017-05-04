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Биржи АТР закрылись в минусе 3 мая в ожидании итогов майского заседания ФРС
13:18 03.05.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в минусе в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,27% - до 3135,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1901,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,98%, до 5892,3 пункта.
Биржи Гонконга, Кореи и Японии в среду закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов вторника индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index вырос на 0,33% - до 24696,13 пункта, корейский KOSPI прибавил 0,65%, до 2229,67 пункта, японский Nikkei 225 - 0,70% - до 19445,70 пункта.
Внимание участников азиатских торгов приковано к предстоящему оглашению итогов заседания американского регулятора. На предыдущем, мартовском заседании, ФРС США повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. По итогам майского заседания, по мнению большинства аналитиков, регулятор сохранит ставку без изменений.
По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки по итогам майского заседания на текущем уровне в 95,2%. При этом трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики по итогам заседания ФРС в июне с вероятностью в 63,2%.
Помимо этого участники торгов ждут данных по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг из ряда стран региона. В начале недели появились данные по PMI в промышленности Индонезии, Малайзии, Индии и Японии, все они показали рост производства в апреле. При этом индикатор по КНР показал большее снижение, чем предполагали аналитики. Данные по PMI в сфере услуг Китая будут обнародованы в четверг. Согласно прогнозу, индикатор в апреле вырос до 52,6 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее.
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