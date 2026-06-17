G7 готує новий формат підтримки ЗСУ: ставка на ППО та далекобійність

Лідери країн Великої сімки (G7) оприлюднили спільну офіційну заяву щодо геополітичної ситуації у світі. Головним фокусом документу стало посилення військової та економічної підтримки України на тлі її успіхів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне комюніке лідерів G7.





ППО, далекобійні ракети та власна зброя

Глави держав G7 висловили солідарність з українським народом, який потерпає від регулярних ударів РФ по критичній інфраструктурі та культурній спадщині. Вони окремо відзначили стійкість українців та прогрес ЗСУ на полі бою.

"Ми, лідери G7, залишаємося єдиними в нашій непохитній підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності... Ми відзначаємо Україну за її стійкість і прогрес на полі бою в останні місяці та наголошуємо, що зараз з'явився новий імпульс", - йдеться у заяві.

Щоб прискорити цей новий імпульс на фронті, країни Великої сімки погодили такі кроки:

Посилення неба: Україні терміново збільшать постачання комплексів протиповітряної оборони, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів.

Удари в тил ворога: G7 суттєво наростить передачу далекобійних спроможностей для української армії.

Військове виробництво: лідери держав готові розглянути можливість передачі Україні спеціальних ліцензій, що дозволить легально та масштабно збільшити виробництво іноземного озброєння безпосередньо на українських заводах.

Окремим пунктом лідери G7 виділили підготовку України до майбутньої зими, пообіцявши виділити додаткові кошти та обладнання для забезпечення енергетичної стійкості країни.





Удар по бензоколонці РФ та фактор Трампа

Велика сімка офіційно зобов'язалася посилити економічний тиск на воєнну машину Кремля. Західні лідери планують запровадити новий потужний пакет санкцій, який буде націлений на нафтовий та газовий сектори Росії.

Цікаво, що економічний удар по РФ став можливим завдяки зміні ситуації на Близькому Сході:

"Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема в нафтогазовому секторах. Ми вважаємо, що зараз правильний момент для впровадження додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення роботи Ормузької протоки", - наголосили лідери G7.

Оскільки іранська нафта повертається на світовий ринок, Захід отримав можливість повністю закрутити гайки російському експорту палива без ризику глобальної енергетичної кризи.