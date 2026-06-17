Держбюджет поповнився: Мінфін розмістив ОВДП на понад ₴4 млрд

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,08 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До держбюджету залучено 4,08 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,348 млрд гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,82% річних (с/з 15,81%) залучили до бюджету 2,043 млрд гривень.

Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних (с/з 16,10%) залучили до бюджету 691 млн гривень.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 168,0 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн гривень.

Зауважується, що всі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.