НБУ підтвердив статус системно важливих для 16 банків

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного перегляду підтвердив статус системно важливих для 16 банків, перелік яких не змінився порівняно з 2025 роком, повідомляється на сайті регулятора у вівторок.

У переліку системно важливих банків залишилися А-Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк та Універсал Банк.

Перелік затверджено рішенням правління НБУ №178-рш від 11 червня 2026 року та використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.

Регулятор визначає системно важливі банки за методикою, що враховує рекомендації Європейського банківського органу (EBA).

На першому етапі Нацбанк розраховує показник системної важливості банку за трьома критеріями: розміром, ступенем фінансових взаємозв'язків і напрямами діяльності. Кожен критерій охоплює індикатори з різною вагою. Якщо до однієї банківської групи входять два або більше банків, індикатори для них розраховують за агрегованими даними групи.

До переліку включають банки з показником системної важливості щонайменше 275 базисних пунктів. На другому етапі до нього також додають банки, на які припадає понад 1% загальної суми гарантованих вкладів населення в банківській системі.