Долар США стабільний щодо євро та фунта в очікуванні рішення ФРС щодо ставки

Курс долара США незначно змінюється щодо євро та фунта стерлінгів вранці в середу, інвестори стежать за геополітичними новинами та очікують на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,04%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який планується підписати в п'ятницю у Швейцарії, передбачає послаблення американських санкцій щодо експорту іранської нафти та нафтохімічної продукції, а також розморожування іранських активів.

Крім того, США та їхні регіональні партнери зобов'язуються розробити план відновлення та розвитку Ірану, забезпечивши фінансування в розмірі не менше $300 млрд, йдеться в тексті, який поширив у вівторок міжарабський телеканал "Аль-Арабія".

Тим часом ключовою подією для світових ринків у середу стане засідання ФРС, яке буде першим для нового голови регулятора Кевіна Ворша. Аналітики та учасники ринку впевнені, що ФРС збереже процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на колишньому рівні 3,5-3,75%.

Трейдери особливо уважно стежитимуть за пресконференцією Ворша, а також за новим прогнозом щодо економіки та ставки. Березневий медіанний прогноз керівників ФРС передбачав, що ставка у 2026 році буде знижена на 25 базисних пунктів.

Пара євро/долар станом на 9:04 кч торгується на рівні $1,1615 порівняно з $1,1610 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3424 проти $1,3427 за підсумками торгів у вівторок.

Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в травні зросли на 2,8% у річному вимірі. Таким чином, інфляція залишилася на квітневому рівні, тоді як опитані Trading Economics аналітики очікували прискорення до 3%.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1% і перебуває на рівні 160,32 єни порівняно з 160,45 єни на закриття попередньої сесії.

Японський експорт у травні зріс на 17% порівняно з тим самим місяцем минулого року, що є найвищим показником з листопада 2022 року. Імпорт Японії зріс на 12,5%, продемонструвавши найсильніше зростання з січня 2025 року. Експерти в середньому прогнозували зростання експорту на 9,3%, імпорту - на 12,8%.

Курс долара у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7554 юаня.

