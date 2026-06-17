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Звітність нотаріусів щодо оренди нерухомості перевели в електронний вигляд

18:05 17.06.2026 |

Економіка, Україна

Кабінет Міністрів України оновив порядок інформування податкових органів про нотаріальне посвідчення договорів оренди нерухомості. Відтепер нотаріуси передаватимуть відповідні повідомлення виключно в електронному форматі.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.


Що змінилося?

Електронне подання здійснюватиметься із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, сформованого на основі кваліфікованого сертифіката нотаріуса.

Форма повідомлення також оновлена: її доповнено обов'язковим реквізитом ‒ реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса.

Крім того, документ структуровано на окремі блоки з інформацією про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

Таким чином, взаємодія між нотаріусами та контролюючими органами переводиться у більш автоматизований формат.

Очікується, що запроваджені зміни:

  • підвищать ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб від оренди нерухомого майна;
  • пришвидшать отримання даних про укладені договори. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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