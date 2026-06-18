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АНАЛІТИКА

Найсуворіші правила міграції: Європарламент затвердив історичний закон

Європейський парламент у середу, 18 червня, схвалив закон про зміни до політики Європейського Союзу щодо повернення до третіх країн нелегальних мігрантів, які незаконно перебувають на території блоку.

За відповідне рішення проголосували 418 євродепутатів, 218 були проти, ще 30 утрималися. Здебільшого це були депутати правоцентристської Єворопейської народної партії та правоконсервативної групи European Conservatives and Reformists, ліберальної групи Renew Europe та правої групи Patriots for Europe.

Нові правила мають спростити й пришвидшити процедури повернення. Видання Euronews назвало ці зміни "найжорсткішим поворотом у міграційній політиці Євросоюзу за останні десятиліття".

Закон дозволяє створювати за межами блоку так звані центри повернення, куди зможуть переводити мігрантів, щодо яких ухвалили рішення про повернення (якщо відповідна третя країна погодиться їх приймати). Виняток становитимуть неповнолітні без супроводу.

Також закон дозволяє проводити обшуки в місцях проживання нелегальних мігрантів або "інших відповідних приміщеннях". Правозахисні організації вже порівняли цю норму з рейдами, які у США проводить ICE (Immigration and Customs Enforcement, Міграційна та митна поліція).

Рішення про повернення громадянина країни, що не входить до Євросоюзу, супроводжуватиметься зобов'язанням залишити відповідну територію блоку негайно або у визначений строк.

Закон також збільшує термін утримання нелегалів під вартою з шести місяців до двох років. Для осіб, які вважаються загрозою безпеці, строк утримання під вартою може бути необмеженим.

Також посилюються заборони на в'їзд. У більшості випадків їхня тривалість зросте з п'яти до 10 років. Заборона може бути й довічною - для тих, кого вважають загрозою безпеці.

Новий закон змінює і процедуру оскарження рішень про депортацію. Зараз виконання рішення автоматично призупиняється на час розгляду судового позову. Згідно з новими правилами цю автоматичну гарантію буде скасовано. У кожному конкретному випадку суд вирішуватиме, чи слід призупиняти виконання рішення про повернення нелегала.

Доповідач з цього питання Малик Азмані з Renew Europe за підсумками голосування заявив, що Європа "після майже 20 років застою" отримала реалістичні механізми повернення людей, які не мають права залишатися на території блоку.

Текст нового закону має формально затвердити Рада Євросоюзу. Потім його опублікують в Офіційному журналі ЄС, і він набере чинності. Деякі норми, наприклад, щодо "центрів повернення", почнуть діяти одразу, інші ж почнуть застосовувати через 12 місяців після набрання чинності.

Наприкінці 2025 року Рада Євросоюзу досягла політичної угоди щодо створення міграційного "пулу солідарності". Він передбачає, що держави ЄС, які перебувають під міграційним тиском (у 2026 році - Греція, Іспанія, Італія та Кіпр), зможуть отримати допомогу від інших держав-членів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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