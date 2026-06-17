З 26 червня НБУ почне приймати заявки на обмежену банківську ліцензію

Національний банк України (НБУ) ухвалив зміни до деяких нормативно-правових актів для початку діяльності банку фінансової інклюзії (БФІ). Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, 16 червня.

Метою створення БФІ є розширення доступу до фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень, дистанційні банківські канали повноцінно не працюють через перебої зі зв'язком.





НБУ уточнив, що ухвалені ним зміни врегульовують:

порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінінклюзії та переоформлення ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ;

вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану установи;

порядок залучення комерційних агентів для надання платіжних послуг; незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

"Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях", - пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Зміни наберуть чинності 26 червня 2026 року - одночасно із введенням в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні". З цієї дати заявники зможуть звернутися до НБУ із заявою для отримання відповідної ліцензії.

Закон, що створює правові засади для відкриття БФІ, Верховна Рада ухвалила у другому читанні 3 червня 2025 року. Голова Укрпошти Ігор Смілянський привітав це рішення, оскільки Укрпошта давно хотіла отримати власний банк, але НБУ був проти.

10 червня 2026-го повідомлялося, що група Nova, до якої належить Нова пошта і NovaPay, планує купити БТА Банк, щоб перетворити його на, ймовірно, перший в Україні БІФ. У квітні 2025 року в Нацбанку говорили, що Нова пошта - це "по суті вже готовий оператор фінансової інклюзії".