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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,9 грн/$1
13:38 18.06.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 червня 2026 року.
|Показник
|17.06.2026
|18.06.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7882
|44.9000
|0.25
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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