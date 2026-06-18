НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,9 грн/$1

Міжнародний арбітраж, створений за Конвенцією ООН з морського права, ухвалив рішення у справі України проти РФ, підтвердивши порушення Росією норм міжнародного права в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці та відкинувши російські претензії на їхній статус.