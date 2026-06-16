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АНАЛІТИКА

Комітет Верховної Ради схвалив ідею 50% податку на прибуток банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому проєкт закону №15262 про особливості оподаткування прибутку банків.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів», - ідеться в повідомленні.

Очікується, що у разі ухвалення закону до бюджету вдасться залучити 50 млрд грн за результатами податкових періодів 2027 року.

Гетманцев нагадав, що минулого року доходи 60 банків сягнули 579,3 млрд грн - на третину більше, ніж у 2023 році та на 14% - ніж у 2024-му. Це, за словами депутата, не просто прибутки, а надприбутки банків, отримані переважно за рахунок операцій з державними цінними паперами.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15262 щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток.


Вперше підвищену ставку запроваджували для прибутків банків за 2023 рік - як винятковий захід воєнного часу. Згодом такий же підхід застосували і при оподаткуванні банківських прибутків за 2024 рік. Лише у 2025-му банки сплачували податок за базовою для сектору ставкою 25%. Цьогоріч ставку в 50% знов повернули.
 

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