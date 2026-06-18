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АНАЛІТИКА

Військова підтримка з Європи: Нідерланди спрямовують Україні €500 млн на дрони та ППО

Уряд Нідерландів у середу зобов'язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Нідерланди закуплять дрони на суму 250 млн євро у власних оборонних компаній. Решту 250 мільйонів євро буде витрачено в рамках ініціативи з постачання Україні зброї американського виробництва PURL.

Нове зобов'язання збільшує загальний внесок Нідерландів у цю ініціативу до 1 млрд євро. У рамках програми Києву постачають обладнання та ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для винищувачів F16 та інших систем.

Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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