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Військова підтримка з Європи: Нідерланди спрямовують Україні €500 млн на дрони та ППО
09:27 18.06.2026 |
Уряд Нідерландів у середу зобов'язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Нідерланди закуплять дрони на суму 250 млн євро у власних оборонних компаній. Решту 250 мільйонів євро буде витрачено в рамках ініціативи з постачання Україні зброї американського виробництва PURL.
Нове зобов'язання збільшує загальний внесок Нідерландів у цю ініціативу до 1 млрд євро. У рамках програми Києву постачають обладнання та ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для винищувачів F16 та інших систем.
Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій.
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