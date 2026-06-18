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Долар знецінюється щодо євро та фунта після стрибка напередодні за підсумками засідання ФРС
11:25 18.06.2026 |
Курс долара США помірно знижується щодо євро та фунта стерлінгів вранці у четвер після активного зростання за підсумками попередніх торгів; учасники ринку оцінюють підсумки червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,09%.
Федрезерв напередодні, як і очікувалося, зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75% річних. У заяві Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) наголошується на впевненому зростанні економічної активності та стабільності ринку праці США, а також на збереженні підвищеної інфляції.
Також керівники ФРС підвищили оцінку рівня інфляції цього року до 3,6% з очікуваних у березні 2,7%. Їхній медіанний прогноз передбачає, що базова процентна ставка становитиме 3,8% до кінця 2026 року, тоді як березневий прогноз передбачав ставку на рівні 3,4%.
Дев'ять із 18 членів керівництва регулятора, які надали свої оцінки, очікують підвищення ставки до кінця року щонайменше на 25 базисних пунктів. У березні ніхто не очікував зростання вартості запозичень.
Новий голова ФРС Кевін Ворш заявив, що регулятор відмовився від прогнозів щодо майбутнього напрямку грошово-кредитної політики (forward guidance), які публікувалися з 2003 року.
"Я не можу дати вам жодних прогнозів щодо того, що ми робитимемо далі. Але хороша новина полягає в тому, що наше наступне засідання відбудеться через шість тижнів", - сказав Ворш.
У четвер ринок очікує на підсумки засідання Банку Англії, які стануть відомі о 14.00 за московським часом. Регулятор, ймовірно, не змінюватиме ключову процентну ставку, однак може дати сигнал про готовність посилити грошово-кредитну політику, якщо конфлікт на Близькому Сході не буде врегульовано найближчим часом.
Пара євро/долар, за даними станом на 9:26, торгується на рівні $1,1525 порівняно з $1,1502 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,2%.
Курс фунта до долара також зростає на 0,2% і становить $1,3320 проти $1,3293 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною стабільний на рівні 160,65 єни.
Долар у парі з офшорним юанем знизився на 0,2%, до 6,7637 юаня.
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