Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар знецінюється щодо євро та фунта після стрибка напередодні за підсумками засідання ФРС

11:25 18.06.2026 |

Фінанси

Курс долара США помірно знижується щодо євро та фунта стерлінгів вранці у четвер після активного зростання за підсумками попередніх торгів; учасники ринку оцінюють підсумки червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,09%.

Федрезерв напередодні, як і очікувалося, зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75% річних. У заяві Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) наголошується на впевненому зростанні економічної активності та стабільності ринку праці США, а також на збереженні підвищеної інфляції.

Також керівники ФРС підвищили оцінку рівня інфляції цього року до 3,6% з очікуваних у березні 2,7%. Їхній медіанний прогноз передбачає, що базова процентна ставка становитиме 3,8% до кінця 2026 року, тоді як березневий прогноз передбачав ставку на рівні 3,4%.

Дев'ять із 18 членів керівництва регулятора, які надали свої оцінки, очікують підвищення ставки до кінця року щонайменше на 25 базисних пунктів. У березні ніхто не очікував зростання вартості запозичень.

Новий голова ФРС Кевін Ворш заявив, що регулятор відмовився від прогнозів щодо майбутнього напрямку грошово-кредитної політики (forward guidance), які публікувалися з 2003 року.

"Я не можу дати вам жодних прогнозів щодо того, що ми робитимемо далі. Але хороша новина полягає в тому, що наше наступне засідання відбудеться через шість тижнів", - сказав Ворш.

У четвер ринок очікує на підсумки засідання Банку Англії, які стануть відомі о 14.00 за московським часом. Регулятор, ймовірно, не змінюватиме ключову процентну ставку, однак може дати сигнал про готовність посилити грошово-кредитну політику, якщо конфлікт на Близькому Сході не буде врегульовано найближчим часом.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:26, торгується на рівні $1,1525 порівняно з $1,1502 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,2%.

Курс фунта до долара також зростає на 0,2% і становить $1,3320 проти $1,3293 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною стабільний на рівні 160,65 єни.

Долар у парі з офшорним юанем знизився на 0,2%, до 6,7637 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8064
  0,0236
 0,05
EUR
 1
 51,9306
  0,0107
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5986  0,01 0,02 45,0536  0,00 0,01
EUR 51,5477  0,20 0,38 52,2136  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8700  0,08 0,18 44,9000  0,07 0,16
EUR 51,6204  0,33 0,64 51,6369  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес