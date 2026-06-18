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АНАЛІТИКА

150 тис. дронів і сотні ракет ППО: Велика Британія оголосила масштабний пакет допомоги Україні

Велика Британція виділяє 752 мільйони фунтів стерлінгів, аби закупити 150 тисяч безпілотників та понад 350 ракет та радарів протиповітряної оборони для України. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Пакет військової допомоги для Сил оборони профінансують коштом ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України.

Зокрема, Британія передасть Україні багатоцільові ракети ППО LMM (Martlet).

"Цей пакет передбачає поставку понад 350 ракет та радарів ППО, включаючи легкі багатоцільові ракети (LMM) та наземні радіолокаційні системи, до кінця 2026 року. Путін продовжує свої варварські повітряні атаки на цивільні цілі, а радари та ракети ППО мають вирішальне значення для захисту України", - йдеться у заяві британського уряду.

Суть ініціативи ERA полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. У травні минулого року "Оборонка" розповідала, що Велика Британія спрямує гроші з ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на озброєння та ремонт техніки для України.

Загальна сума програми - $50 млрд, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.

LMM (Martlet) - це легка багатоцільова керована ракета (Lightweight Multirole Missile) британського виробництва, призначена для ураження БПЛА, гелікоптерів, легких суден та бронетехніки. Вона має довжину 1,3 м, важить лише 13 кг, має лазерну та інфрачервону системи наведення, дальність до 8 км та ефективна завдяки 3-кілограмовій уламковій бойовій частині з неконтактним підривником.

Велика Британія вже передавала ці ракети у жовтні минулого року.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Британія
 

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