НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

 

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Положення про Ядерний страховий пул", повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, документ дає чіткий сигнал міжнародним партнерам щодо відповідального ставлення України до питань безпеки, захисту людей і довкілля у сфері використання ядерної енергії.

Гринчук також підкреслила, що належне нормативне регулювання діяльності пулу сприятиме розвитку цивілізованого страхового ринку у сфері ядерної енергетики та створенню умов для ефективної взаємодії державних і приватних інституцій.

"Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків. Це важливий елемент енергетичної безпеки держави", - додала вона.

Документ розроблений Міненерго на виконання закону "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" та для відновлення нормативного регулювання діяльності ядерного страхового пулу - ключового механізму фінансового забезпечення відповідальності операторів ядерних установок за ядерну шкоду.

Ядерний страховий пул - це об'єднання страховиків, які мають відповідну ліцензію на здійснення діяльності за класом страхування 13, визначеним законом "Про страхування". Основна мета пулу - забезпечити фінансову спроможність системи страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок та гарантувати належний рівень захисту населення, довкілля і майна у разі настання ядерного інциденту.

Нове положення визначає статус, мету та завдання пулу, порядок членства, організацію управління, а також порядок здійснення страхування, співстрахування і перестрахування за можливу ядерну шкоду.

Як пояснили в Міненерго, після затвердження нового положення, порядок створення та функціонування Пулу визначено на оновленій нормативній основі, що дозволяє забезпечити безперервність страхового захисту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

Бізнес