В Україні розробляють механізм випуску земельних облігацій

09:12 08.05.2026 |

Фінанси, Економіка

Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

"У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації", - сказав він.

Оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін - до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом.

Зараз, за ринкової ставки оренди у 20 000 грн за гектар на рік, загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 млрд грн щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи й залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати.

Як саме вони потім будуть використовуватися, Наталуха відмовився говорити.

"Поки що подробиці - не для преси", - сказав він.

Він наголосив, що для щонайвищої ефективності такого інструменту потрібно передати в прозору оренду максимально великий пул державної землі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

