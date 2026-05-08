Ripple, JPMorgan і Mastercard об’єднали блокчейн та банки для переказу держоблігацій США

08:07 08.05.2026 |

Фінанси

Банк JPMorgan, платіжний гігант Mastercard, Ripple та платформа Ondo Finance оголосили про проведення першої транскордонної та міжбанківської операції з погашення токенізованого фонду короткострокових держоблігацій США через блокчейн XRP Ledger та банківську інфраструктуру.

Учасники ринку назвали це одним із найважливіших кроків до інтеграції традиційних фінансів із публічними блокчейнами та створення цілодобової глобальної фінансової системи без обмежень банківських годин.

У межах пілотного проєкту Ripple погасила частину токенізованих активів американського фонду Ondo Short-Term US Government Treasuries, випущених у мережі XRP Ledger.

Ondo Finance обробила погашення, після чого Mastercard Multi-Token Network передала інструкції до блокчейн-платформи Kinexys від JPMorgan. Далі JPMorgan забезпечив переказ доларів США на банківський рахунок Ripple у Сінгапурі через власну кореспондентську мережу.

Президент Ondo Finance Іан Де Боде заявив:

«Ця подія стала першим випадком, коли токенізовані держоблігації США були розраховані між країнами та банками майже в режимі реального часу й поза традиційними банківськими годинами».

За його словами, компанії «закладають основу для глобальних ринків 24/7, які ніколи не закриваються».


Токенізація дедалі глибше інтегрується у традиційні фінанси

Пілот став продовженням попереднього експерименту JPMorgan та Ondo Finance у травні 2025 року, коли сторони протестували переміщення токенізованого фонду держоблігацій між публічним і закритим блокчейном.

Тепер же вперше вдалося об'єднати:

  • публічний блокчейн XRP Ledger;
  • міжбанківську інфраструктуру JPMorgan;
  • платіжну мережу Mastercard;
  • токенізовані державні облігації США.

    • У Ripple заявили, що XRPL забезпечує «рух активів у режимі реального часу», а інтеграція з банківською інфраструктурою демонструє, як установи можуть проводити міжнародні операції «як єдиний інтегрований процес».

    Глобальний керівник комерціалізації Kinexys від JPMorgan Зак Честнат назвав пілот «важливим кроком до створення інституційного ринку токенізованих активів».

    Водночас у Mastercard вважають, що ринок уже переходить від простого запуску токенізованих активів до питання їх масштабного використання.

    Виконавчий віцепрезидент Mastercard Радж Дамодхаран заявив:

    «У міру того як токенізовані активи демонструють сильний інституційний імпульс, фокус швидко зміщується на те, як токенізована комерція може працювати в режимі реального часу та у великих масштабах».

    За даними RWA.xyz, наразі обсяг токенізованих реальних активів без урахування стейблкоїнів перевищує $31,1 млрд. 

    Інтерес до токенізації активно зростає і на Волл-стріт. У січні 2026 року Intercontinental Exchange - материнська компанія Нью-Йоркської фондової біржі - оголосила про запуск платформи для цілодобової торгівлі токенізованими акціями та ETF із миттєвими розрахунками.

    Ondo Finance також активно розширює власну екосистему. У вересні 2025 року компанія представила платформу Ondo Global Markets із доступом до понад 100 токенізованих акцій та ETF на Ethereum. У Ondo тоді заявили, що фактично «переносять фондовий ринок у блокчейн».

    Додатковий імпульс сектор отримав у березні 2026 року, коли SEC уперше в історії США дозволила Nasdaq інтегрувати токенізовані акції у власну торгову інфраструктуру.
    За матеріалами: incrypted.com
