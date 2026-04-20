«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку

У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті, скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.

Про це повідомляє Bloomberg.

DeFI (Decentralized Finance) - це блокчейн інструмент, який працює як фінансова установа без банків за децентралізованою схемою. Вона вважалась безпечним варіантом заробітку на криптовалюті.

Зловмисник викрав близько 116 500 rsETH - токен, випущений Kelp DAO (організація, що адмініструє кошти за системою DeFI, - ЕП ), атакувавши міст, побудований з використанням LayerZero, системи, що дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти.

Загальні збитки оцінюються приблизно в 293 мільйони доларів, що робить цю атаку найбільшою атакою на DeFi у 2026 році.

Дії хакерів викликали ланцюгову реакцію на багатьох криптоплатформах.

"Ми виявили підозрілу міжланцюгову активність, пов'язану з rsETH і призупинили контракти rsETH у мейннеті (системи, де відбуваються транзакції з криптовалютою, - ЕП) та декількох L2 (протоколи, що працюють поверх основного блокчейну, - ЕП) на час розслідування", - повідомила Kelp DAO.

"Це був не просто злом протоколу, це одразу перетворилося на інцидент, що поширився між протоколами", - заявила компанія з безпеки Cyvers, оцінивши, що постраждали щонайменше дев'ять інших платформ.

Простіше кажучи, протоколи DeFi часто накладаються один на одного. Активи, такі як rsETH, повторно використовуються в різних сервісах, наприклад, як застава для позик або як ліквідність у торгових пулах.

Коли одна ланка виходить з ладу, це може підірвати всі місця, де цей актив використовується.

Aave, найбільший протокол кредитування DeFi з активами на суму понад 20 мільярдів доларів, заморозив ринки, пов'язані з rsETH, щоб мінімізувати збитки.

Технічний директор Cyvers Мейр Долев зазначив, що ситуація могла бути гіршою. Протокол був "лише за три хвилини від втрати додаткових 100 мільйонів доларів", - сказав він, додавши, що швидке внесення до чорного списку заблокувало другу спробу зловмисника.

Цей злом перевершив попереднє порушення безпеки проекту Drift на базі Solana як найбільший злом DeFi цього року і стався у чутливий для сектору момент.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8943
  0,2575
 0,59
EUR
 1
 51,7667
  0,3451
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на 17.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0400  0,23 0,52 44,0700  0,21 0,48
EUR 52,1345  0,57 1,11 52,1568  0,56 1,08

