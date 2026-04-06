Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна

Схоже, Google недарма нещодавно оголосила «режим паніки» через наближення «Дня-Q» (Q-Day) - моменту, коли потужні квантові комп'ютери зможуть зламати більшість сучасних алгоритмів шифрування. Нове дослідження групи вчених під керівництвом фахівців з Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) доводить: для зламу більшості криптовалют достатньо лише 10 000 кубітів, що в сотні разів менше, ніж прогнозувалося раніше.





У дописі в блозі Google Research дослідники заявили, що майбутній квантовий комп'ютер може зламати криптографію еліптичних кривих, форму методу шифрування з відкритим ключем, яка використовується в більшості криптовалют.

Тепер, за оцінками Google та науковців Caltech, для зламу блокчейну Bitcoin чи будь-якої іншої криптовалюти треба в 20 разів менше ресурсів, ніж раніше.

Нові цифри - старі загрози

30 березня 2026 року на платформі arXiv було опубліковано препринт наукової статті під назвою «Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits». Команда дослідників, до якої увійшли провідні науковці (зокрема Джон Прескілл та Мануель Ендрес), продемонструвала можливість виконання алгоритму Шора на «криптографічно значущих масштабах».

Раніше вважалося, що для зламу RSA-2048 потрібні мільйони фізичних кубітів через колосальні витрати ресурсів на виправлення помилок. Проте автори роботи довели, що використання від 10 000 до 26 000 переналаштовуваних атомних кубітів може бути цілком достатньо.

Технологічний прорив: Нейтральні атоми

Ключем до успіху стала оптимізація квантових кодів корекції помилок та вдосконалення дизайну схем на платформі нейтральних атомів. Завдяки лазерним («оптичним») пінцетам вчені можуть легко маніпулювати атомами, заплутуючи їх та переміщуючи на великі відстані.

Що це означає на практиці:

ECDLP-256 (захист Bitcoin та Ethereum): Може бути зламаний всього за кілька днів на системі з 26 000 кубітів.

RSA-2048: Факторизація триватиме у 10-100 разів довше, залежно від конфігурації, але все одно залишається реальною загрозою.

Світ на порозі змін

Результати дослідження мають прямі наслідки для світової кібербезпеки. Якщо раніше алгоритм Шора вважався теоретичною загрозою майбутніх десятиліть, то тепер поріг реального застосування квантових обчислень різко знизився.

Це підкреслює критичну необхідність негайного переходу на постквантове шифрування. Наприклад, Google планує повністю підготуватися до нових викликів уже до 2029 року - значно раніше, ніж очікувалося спочатку.

Враховуючи, що в Каліфорнійському технологічному інституті вже успішно створюють масиви з понад 6 000 нейтральних атомів, до фатальної позначки у 10 000 залишилося зовсім небагато. Основи сучасної криптографії можуть похитнутися вже найближчим часом.

