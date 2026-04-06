Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
Схоже, Google недарма нещодавно оголосила «режим паніки» через наближення «Дня-Q» (Q-Day) - моменту, коли потужні квантові комп'ютери зможуть зламати більшість сучасних алгоритмів шифрування. Нове дослідження групи вчених під керівництвом фахівців з Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) доводить: для зламу більшості криптовалют достатньо лише 10 000 кубітів, що в сотні разів менше, ніж прогнозувалося раніше.
У дописі в блозі Google Research дослідники заявили, що майбутній квантовий комп'ютер може зламати криптографію еліптичних кривих, форму методу шифрування з відкритим ключем, яка використовується в більшості криптовалют.
Тепер, за оцінками Google та науковців Caltech, для зламу блокчейну Bitcoin чи будь-якої іншої криптовалюти треба в 20 разів менше ресурсів, ніж раніше.
Нові цифри - старі загрози
30 березня 2026 року на платформі arXiv було опубліковано препринт наукової статті під назвою «Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits». Команда дослідників, до якої увійшли провідні науковці (зокрема Джон Прескілл та Мануель Ендрес), продемонструвала можливість виконання алгоритму Шора на «криптографічно значущих масштабах».
Раніше вважалося, що для зламу RSA-2048 потрібні мільйони фізичних кубітів через колосальні витрати ресурсів на виправлення помилок. Проте автори роботи довели, що використання від 10 000 до 26 000 переналаштовуваних атомних кубітів може бути цілком достатньо.
Технологічний прорив: Нейтральні атоми
Ключем до успіху стала оптимізація квантових кодів корекції помилок та вдосконалення дизайну схем на платформі нейтральних атомів. Завдяки лазерним («оптичним») пінцетам вчені можуть легко маніпулювати атомами, заплутуючи їх та переміщуючи на великі відстані.
Що це означає на практиці:
Світ на порозі змін
Результати дослідження мають прямі наслідки для світової кібербезпеки. Якщо раніше алгоритм Шора вважався теоретичною загрозою майбутніх десятиліть, то тепер поріг реального застосування квантових обчислень різко знизився.
Це підкреслює критичну необхідність негайного переходу на постквантове шифрування. Наприклад, Google планує повністю підготуватися до нових викликів уже до 2029 року - значно раніше, ніж очікувалося спочатку.
Враховуючи, що в Каліфорнійському технологічному інституті вже успішно створюють масиви з понад 6 000 нейтральних атомів, до фатальної позначки у 10 000 залишилося зовсім небагато. Основи сучасної криптографії можуть похитнутися вже найближчим часом.
Нагадаємо, фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF
|Пропозиція стейблкоїнів оновила рекорд, сягнувши $315 млрд на початку 2026 року
|Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,85 грн/$1
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції