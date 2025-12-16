Долар США стабільний до євро, слабко дорожчає до фунта й дешевшає до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, слабко зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає щодо єни.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Трейдери чекають на дані щодо американського ринку праці за листопад, які буде оприлюднено о 15:30 кч у вівторок. Міністерство праці США випустило вересневий звіт про динаміку безробіття з великим запізненням через шатдаун і відмовилося від публікації звіту за жовтень через відсутність необхідних даних. Тому листопадова статистика є для трейдерів особливо важливою.

Якщо звіт покаже слабкі темпи зростання кількості робочих місць у США і збільшення безробіття, ринок сприйме це як підтвердження "голубиної" позиції Федеральної резервної системи, зазначає аналітик MUFG Bank Майкл Ван. Це, ймовірно, прискорить ослаблення долара до кінця року, каже експерт, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Цього тижня увага ринку також спрямована на чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке супроводжуватиметься публікацією нових економічних прогнозів. Ринок не очікує від регулятора зміни ключових ставок на майбутньому засіданні.

При цьому президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що центробанк, імовірно, поліпшить прогнози для економіки єврозони. У вересні ЄЦБ підвищив прогноз зростання ВВП регіону на 2025 рік до 1,2% з очікуваних раніше 0,9%.

Банк Англії, який також проведе засідання цього тижня, може знизити базову ставку на 25 базисних пунктів у зв'язку зі зростанням безробіття та економічною стагнацією, прогнозують експерти.

Пара євро/долар за даними на 7:55 кч у вівторок торгується на рівні $1,1754 порівняно з $1,1755 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара знизилася до $1,3366 проти $1,3377 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара до єни становить 154,78 єни порівняно з 155,21 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0385 юаня порівняно з 7,0433 юаня за підсумками попередньої сесії.

