Золото залишається стабільним, оскільки увага переключається на дані США для отримання додаткових сигналів від ФРС

Ціни на золото в понеділок трохи зросли, оскільки інвестори чекають на серію економічних даних США цього тижня, які могли б пролити більше світла на курс Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

О 04:56 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 4083,92 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні знизилися на 0,2% до 4085,30 доларів за унцію.

«Тиск на продаж золота в минулу п'ятницю був, ймовірно, дещо надмірним, тому сьогодні ми спостерігаємо відновлення цін», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

«Зниження очікувань щодо зниження ставок ФРС на наступний місяць фактично гальмує зростання золота з точки зору прибутковості. Незважаючи на те, що урядова криза закінчилася, немає гарантій, що ринки або ФРС матимуть повне уявлення про стан економіки».

Учасники ринку очікують на оприлюднення даних по США цього тижня, включаючи звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень у четвер, щоб отримати підказки щодо стану найбільшої економіки світу.

Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США заявило в п'ятницю, що працює над оновленням графіка публікації економічних даних, на які вплинула нещодавно завершена зупинка роботи уряду.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на чверть процентного пункту наступного місяця на 46%, що нижче за 50% минулого тижня.

Посилаючись на побоювання щодо інфляції та ознаки відносної стабільності на ринку праці після двох знижень процентної ставки цього року, все більше політиків ФРС висловлюють стриманість щодо подальшого пом'якшення політики.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре себе показує в умовах низьких процентних ставок та в періоди економічної невизначеності.

Тим часом індекс долара залишався стабільним по відношенню до своїх конкурентів, що зробило золото менш привабливим для власників інших валют.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси в п'ятницю знизилися на 0,47% до 1044,00 метричних тонн з 1048,93 тонн у четвер.

В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,8% до 50,96 долара за унцію, платина подорожчала на 0,7% до 1552,36 долара, а паладій подорожчав на 1,7% до 1408,13 долара.