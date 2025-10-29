Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,9 мільярда

Міністерство фінансів України 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"6,9 млрд грн сьогодні залучили до держбюджету через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 146* 147 148 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000237416 Дорозміщення

UA4000237424 Дорозміщення

UA4000237556 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 28.10.2025 28.10.2025 28.10.2025 Дата оплати за придбані облігації 29.10.2025 29.10.2025 29.10.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025 19.11.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026 20.05.2026 Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026 18.11.2026 Дата оплати відсотків 23.06.2027 19.05.2027 Дата оплати відсотків 17.11.2027 Дата оплати відсотків 17.05.2028 Дата оплати відсотків 15.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.80 Термін обігу (днів) 385 602 1 113 Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027 15.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 851 923 000 1 961 062 000 2 654 993 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 851 923 000 1 961 062 000 2 654 993 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 234 833 000 14 221 450 000 10 580 840 000 Кількість поданих заявок, шт. 32 12 22 Кількість задоволених заявок, шт. 32 12 22 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 1 985 258 304.36 2 075 672 322.28 2 863 002 812.10 * - військові облігації Дані: Мінфін України



