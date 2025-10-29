Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,9 мільярда

Міністерство фінансів України 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.
"6,9 млрд грн сьогодні залучили до держбюджету через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|146*
|147
|148
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000237416
|Дорозміщення
UA4000237424
|Дорозміщення
UA4000237556
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 28.10.2025
| 28.10.2025
| 28.10.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 29.10.2025
| 29.10.2025
| 29.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 19.11.2025
| 24.12.2025
| 19.11.2025
| Дата оплати відсотків
| 20.05.2026
| 24.06.2026
| 20.05.2026
| Дата оплати відсотків
| 18.11.2026
| 23.12.2026
| 18.11.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 23.06.2027
| 19.05.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 17.11.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 17.05.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 15.11.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 85.50
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Термін обігу (днів)
| 385
| 602
| 1 113
| Дата погашення
| 18.11.2026
| 23.06.2027
| 15.11.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 851 923 000
| 1 961 062 000
| 2 654 993 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 851 923 000
| 1 961 062 000
| 2 654 993 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 13 234 833 000
| 14 221 450 000
| 10 580 840 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 32
| 12
| 22
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 32
| 12
| 22
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 1 985 258 304.36
| 2 075 672 322.28
| 2 863 002 812.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України