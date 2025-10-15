Долар США сповільнив спад до євро, фунта та єни

Курс долара США сповільнив спад у парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл напередодні звернув увагу на деяке погіршення ситуації на ринку праці. Це зміцнило очікування ринку, що Федрезерв знизить базову процентну ставку на засіданні 28-29 жовтня.

"Ґрунтуючись на наявних у нас даних, можна з упевненістю сказати, що перспективи зайнятості та інфляції, судячи з усього, не сильно змінилися з моменту нашої вересневої зустрічі чотири тижні тому", - сказав Пауелл під час заходу Національної асоціації економіки бізнесу (NABE) у Філадельфії.

При цьому він зазначив, що хоча рівень безробіття в країні залишався низьким до серпня, зростання заробітної плати різко сповільнилося. "На цьому менш динамічному і дещо млявішому ринку праці ризики зниження зайнятості, мабуть, зросли", - заявив глава ФРС.

Імовірність зниження базової ставки ФРС на засіданні в жовтні ринок оцінює у 97,8% проти 97,3% днем раніше і 94,1% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.

Додатковий тиск на долар чинить продовження в США шатдауну - припинення роботи уряду через проблеми із фінансуванням.

Учасники ринку також продовжують стежити за динамікою американо-китайських торговельних відносин.

У вівторок американський президент Дональд Трамп пригрозив запровадити ембарго на постачання рослинної олії та інших товарів із КНР у відповідь на відмову Пекіна закуповувати американську сою.

Крім того, напередодні в Китаї почав діяти спеціальний портовий збір для американських суден, а в Штатах - аналогічний збір для китайських суден. Експерти побоюються, що це призведе до зростання торгових витрат і порушення вантажопотоків.

Євро за даними на 15:50 EET торгується на рівні $1,1621 порівняно з $1,1610 на закриття попередньої сесії.

Глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало вважає, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) на найближчому засіданні скоріше знизить процентні ставки, ніж підвищить їх.

"Якщо і буде зміна ставки, то її зниження більш імовірне, ніж підвищення", - сказав він, виступаючи на заході в Нью-Йорку у вівторок, зазначивши, що знижувальні ризики для інфляції переважають над підвищувальними.

Курс фунта до долара підвищився до $1,3349 з $1,3320 напередодні.

Член Комітету з грошово-кредитної політики британського ЦБ Алан Тейлор вважає, що Банку Англії слід прискорити пом'якшення ДКП, щоб уникнути жорсткого приземлення економіки, ймовірність якого підвищується. Через небажання ЦБ швидко знижувати ставку повернути інфляцію до цільового рівня 2%, не провокуючи уповільнення економіки або зростання безробіття, навряд чи вдасться, вважає він. Тейлор побоюється, що слабкість внутрішнього попиту може спровокувати економічний спад і рецесію, яку буде важко стримувати або повернути назад.

"Зберігаючи, на мій погляд, занадто обмежувальну політику щодо процентних ставок, ми, можливо, занадто сильно загальмували", - зазначив він, виступаючи на заході в Кембриджі у вівторок.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 151,54 єни порівняно зі 151,83 єни за підсумками попередніх торгів.

Підтримку єні надає зниження ймовірності зайняття посади прем'єр-міністра Японії главою правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаіті, яку вважають прихильницею м'якої грошово-кредитної політики, після розпаду альянсу ЛДП з партією "Комейто".

Курс американської валюти в парі з офшорним юанем знизився до 7,1324 юаня з 7,1400 юаня напередодні.

Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї у вересні зменшилися на 0,3% у річному вираженні. Дефляція була зафіксована за підсумками другого місяця поспіль. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,1%, за даними Trading Economics. Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв у вересні зросли на 1%, максимально за 19 місяців. Ціни виробників (індекс PPI) у Китаї у вересні знизилися на 2,3% у річному вираженні.

