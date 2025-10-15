Фінансові новини
- 15.10.25
- 16:40
- RSS
- мапа сайту
Європейські ринки акцій здебільшого зростають, окрім британського
13:42 15.10.2025
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються в середу, виняток становить британський індикатор.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:31 EET піднявся на 0,66%, до 568,26 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,27%. Німецький DAX додає 0,19%, французький CAC 40 - 2,61%, італійський FTSE MIB - 0,36%, іспанський IBEX 35 - 0,61%.
Інвестори продовжують стежити за динамікою торговельних відносин США і Китаю, які переживають чергову фазу ескалації. Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити ембарго на постачання рослинної олії та інших товарів з КНР у відповідь на відмову Пекіна закуповувати американську сою, назвавши такі дії з боку Китаю "економічно ворожим актом".
Крім того, у вівторок у Китаї почав діяти спеціальний портовий збір для американських суден, а в Штатах - аналогічний збір для китайських суден. Експерти побоюються, що це призведе до зростання торгових витрат і порушення вантажопотоків.
Глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл, який виступав напередодні на заході Національної асоціації економіки бізнесу (NABE) у Філадельфії, відзначив деяке погіршення ситуації на американському ринку праці. Рівень безробіття в країні залишався низьким до серпня, проте зростання заробітної плати різко сповільнилося, сказав він. "На цьому менш динамічному і дещо млявішому ринку праці ризики зниження зайнятості, мабуть, зросли", - заявив глава ФРС.
Заяви Пауелла посилили очікування ринку щодо того, що Федрезерв знизить процентну ставку на засіданні 28-29 жовтня. Імовірність такого рішення оцінюється в 95,7%, за даними CME FedWatch.
У Франції прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню, призначений на цю посаду повторно 10 жовтня після своєї відставки, оголосив про припинення пенсійної реформи, що передбачає, зокрема, підвищення пенсійного віку. Він також висловив упевненість у тому, що ситуація, яка склалася в країні, не призведе до політичної кризи.
Національне статистичне управління Insee у середу підтвердило попередню оцінку інфляції у Франції у вересні. Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, минулого місяця збільшилися на 1,1% у річному вираженні. Темп інфляції прискорився порівняно із серпневими 0,8% і досяг максимуму із січня поточного року.
Член ради керівників ЄЦБ і глава ЦБ Ірландії Габріель Маклуф вважає, що підвищувальні ризики для інфляції все ще переважають у єврозоні. Перспектива того, що інфляція перевищуватиме цільовий рівень 2%, викликає більше занепокоєння, ніж можливість її надмірного уповільнення, сказав він на заході у Вашингтоні.
Лідером зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 є LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+14%). Компанія повідомила про перше з початку року органічне зростання продажів у третьому кварталі. Результат перевершив очікування ринку і був сприйнятий як сигнал про поліпшення ситуації на ринку товарів класу люкс.
На цьому тлі акції інших представників сегмента теж дорожчають, зокрема Christian Dior - на 13,6%, Moncler - на 8,8%, Burberry - на 7,4%, Hermes - на 7,3%, Kering - на 7,1%, Richemont - на 6,2%.
Папери нідерландської ASML Holding, провідного світового виробника обладнання для випуску чипів, піднімаються в ціні на 3,4%. Чистий прибуток компанії в третьому кварталі перевищив прогнози аналітиків.
Інші представники напівпровідникової галузі також збільшують капіталізацію: Infineon Technologies - на 1,1%, BE Semiconductor - на 1%, STMicroelectronics - на 0,8%, ASM International - на 0,7%.
У телекомунікаційному секторі котирування паперів французьких Bouygues і Orange піднімаються на 8% і 3,7% відповідно на новинах про те, що Bouygues Telecom, Free-Iliad і Orange зробили пропозицію щодо купівлі французьких активів Altice за 17 млрд євро.
Ціна акцій німецької хімкомпанії BASF зростає на 2,1% після того, як аналітики Citigroup підтвердили їхній рейтинг на рівні "купувати".
Найбільше зниження у зведеному індексі демонструють акції орієнтованої на оборонний сектор Renk Group (на 4,8%). Серед інших представників і постачальників ВПК ринкова вартість Saab скорочується на 2,8%, Babcock International - на 2,7%, Hensoldt - на 2,5%, Rheinmetal - на 2,1%, Leonardo - на 1,5%, QinetiQ - на 1,4%, Thales - на 1,1%, BAE Systems - на 1%.
