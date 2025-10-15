Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацкомісія виступила проти перейменування копійки: затратно і немає практичної користі

13:28 15.10.2025 |

Фінанси, Україна

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виступила проти ухвалення законопроєкту №14093, яким пропонується перейменувати розмінну монету "копійка" на "шаг". Про це вона повідомила за підсумками засідання, що відбулося у вівторок, 14 жовтня.

Вона вважає, що це не матиме практичної користі й вимагатиме фінансових витрат з боку емітентів.

"Виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів. Зазначене потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу", - йдеться в довідці комісії.

"Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети - найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", - заявила комісія.

Ініціатори законопроєкту наполягають, що перейменування копійки має важливе символічне значення, тому що, крім України, копійки залишилися лише у ворожих держав - Росії та Білорусі, а також у молдовському Придністров'ї.

"Ігнорувати цей факт - це зберігати зв'язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви "шаг" для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу", - заявили депутати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес