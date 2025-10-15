Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7703 грн/$1
12:38 15.10.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 жовтня 2025 року.
|Показник
|14.10.2025
|15.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7140
|41.7703
|0.14
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 жовтня - 41,7514 грн.
