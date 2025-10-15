ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.10.25

У середу золото піднялося до нового максимуму, трохи не дотягнувши до рівня 4200 доларів за унцію, підтримане зростаючими очікуваннями подальшого зниження ставок у США, а також поновленням торговельних проблем між США і Китаєм, що також сприяло зростанню попиту на безпечні активи.