Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6004 грн/$1
12:45 13.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 жовтня 2025 року.
|Показник
|10.10.2025
|13.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5692
|41.6004
|0.075
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 жовтня - 41,6027 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Нацбанк змінив вимоги до формування резервів банками для залучення коштів на відбудову
|Долар вийшов у плюс до євро і фунта, прискорив зростання проти єни
|Фондові індекси Європи почали тиждень із позитивним настроєм
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.10.25
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6004 грн/$1
|Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня на тлі зниження курсу гривні
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ