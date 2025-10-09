Долар США дорожчає до євро, фунта та єни

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Трейдери оцінюють протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і новини з Франції після відставки прем'єр-міністра країни Себастьєна Лекорню. Президент Франції Еммануель Макрон, як очікується, призначить нового прем'єра вже в п'ятницю.

Протокол вересневого засідання ФРС, опублікований напередодні, засвідчив, що більшість керівників американського ЦБ вважає за доцільне подальше зниження базової відсоткової ставки Федрезервом цього року. Однак кілька учасників засідання не бачили потреби зменшувати ставку навіть у вересні.

Наступне засідання ФРС щодо ставки відбудеться 28-29 жовтня. Федрезерву, можливо, доведеться діяти наосліп на майбутньому засіданні, оскільки публікацію низки важливих статданих було призупинено через шатдаун у США.

Пара євро/долар за даними на 15:20 кч торгується на рівні $1,1609 порівняно з $1,1631 на закриття попередньої сесії.

Новина про те, що Макрон може оголосити ім'я нового прем'єр-міністра в п'ятницю, надає деяку підтримку євро, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

"Ця інформація стала несподіванкою для ринку, який вважав, що наступною главою французької політичної саги можуть бути тільки нові вибори, які поляризують суспільство", - каже Тернер.

Курс фунта до долара становить $1,3369 проти $1,3404 напередодні.

"Динаміка фунта в найближчій перспективі залежатиме від коливань долара й глобального апетиту до ризику, а не від фундаментальних чинників, що стосуються безпосередньо економіки Британії", - йдеться в огляді Monex Europe.

Ослаблення фунта, однак, стримується низькими очікуваннями зменшення ставки Банком Англії в листопаді. Член Комітету з грошово-кредитної політики британського ЦБ Кетрін Манн заявила в четвер, що регулятору слід утримувати ключову ставку на рівні, що обмежує економічну активність, враховуючи високі інфляційні очікування.

Курс долара в парі з єною збільшилася до 152,79 єни порівняно зі 152,7 єни за підсумками попередніх торгів. Курс американської валюти в парі з офшорним юанем опустився до 7,1290 юаня з 7,1502 юаня напередодні.