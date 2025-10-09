Авторизация

Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки

13:02 09.10.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси в четвер змінюються без єдиної динаміки.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:10 к.ч. зменшився на 0,3% - до 572,21 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 опустився на 0,5%, італійський FTSE MIB - на 0,3%, іспанський IBEX 35 - на 0,4%. При цьому німецький DAX збільшився на 0,1%, тоді як французький CAC 40 перебуває практично на рівні закриття попередніх торгів.

Вартість HSBC падає на 6,6%. Британський банк направив пропозицію про викуп акцій своєї гонконгівської "дочки" Hang Seng Bank у міноритарних інвесторів, обсяг угоди може становити 106 млрд гонконгівських доларів ($13,6 млрд). Метою угоди є повне поглинання Hang Seng Bank і делістинг його акцій із Гонконгської фондової біржі. Щоб профінансувати угоду, HSBC готовий призупинити програму buyback на три квартали.

Акції інших британських банків також дешевшають: Lloyds Banking Group - на 4,1%, Barclays - на 1,2%, Standard Chartered - на 0,9%.

Ціна акцій Gerresheimer впала на 13%. Німецький виробник упаковки для ліків погіршив прогноз виручки втретє з початку року. Тепер компанія передбачає її скорочення на 2-4% проти очікуваного раніше зростання на величину до 2%.

Папери французького виробника шин Michelin подешевшали на 4,6% - до мінімуму за пів року. Низка аналітиків переглянули прогнози і тепер очікують скорочення продажу компанії у 2025 році через ослаблення попиту в США.

Акції Ferrari втрачають у ціні 1,2%. Італійський виробник спорткарів знизив удвічі мету з випуску електромобілів - тепер очікується, що електромобілі становитимуть близько 20% модельного ряду до 2030 року, що вдвічі менше за раніше заявлену мету.

Котирування "префів" Porsche AG опустилися на 0,6%. Німецький автовиробник скоротив поставки в січні-вересні на 6% у річному вираженні.

Водночас акції BP Plc подорожчали на 0,7%. Британська компанія оголосила про початок видобутку на нафтогазовому проєкті Murlach у Північному морі, який став шостим великим проєктом BP, запущеним з початку року.

Ціна паперів інших представників нафтової галузі також підвищується: Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 0,6%.

У Німеччині лідерами зростання котирувань виступають акції хімічної компанії Bayer (+2,2%), виробника будівельних матеріалів Heidelberg Materials (+1,4%) і виробника спортивної продукції adidas (+1,2%).

Папери португальської EDP Renovaveis, що спеціалізується на вітроенергетиці, подорожчали на 4,2% після того, як аналітики Jefferies поліпшили рекомендації для них до "купувати" з "тримати".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

