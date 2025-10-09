Фінансові новини
- 09.10.25
- 12:50
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4856 грн/$1
12:36 09.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 жовтня 2025 року.
|Показник
|08.10.2025
|09.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3752
|41.4856
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 жовтня - 41,4024 грн.
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4856 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.10.25
|Золото бере перепочинок після рекордного зростання, спричиненого попитом на безпечні активи
|Акції в Азії зростають на тлі підйому штучного інтелекту, що стимулює розвиток технологій, та відновлення економіки Китаю
|Долар готується до найкращого тижня за рік на тлі падіння єни
|S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням, оскільки сильна динаміка технологічного сектора переважала побоювання щодо ФРС
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech