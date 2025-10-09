Акції в Азії зростають на тлі підйому штучного інтелекту, що стимулює розвиток технологій, та відновлення економіки Китаю

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, головним чином завдяки зростанню акцій технологічних компаній, оскільки стійкий оптимізм щодо штучного інтелекту стимулював купівлю акцій виробників мікросхем та пов'язаних з ними компаній.

Ринки материкового Китаю зросли в результаті наздоганяючої торгівлі після тижневих свят.

Однак ринки Гонконгу відставали через різке падіння акцій медичних технологій після повідомлення про те, що американський технологічний гігант Microsoft планує вийти на цей ринок. HSBC також мав значний вплив на індекс Hang Seng після того, як запропонував приватизувати свій підрозділ Hang Seng Bank.

Азіатські ринки отримали позитивні сигнали від сильної сесії на Волл-стріт, де S&P 500 і NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів на тлі зростання акцій технологічних компаній. Технологічний сектор отримав підтримку від обнадійливих коментарів NVIDIA Corporation щодо попиту, стимульованого штучним інтелектом, а також очікувань сильного сезону звітності за третій квартал.

Протоколи вересневого засідання Федеральної резервної системи, що свідчать про м'яку політику, посилили надії на подальше зниження процентних ставок, і увага переключилася на сьогоднішню промову голови ФРС Джерома Пауелла.

Ф'ючерси на S&P 500 залишалися без змін на азіатських торгах. Апетит до ризику також підтримали Хамас та Ізраїль, які погодилися на пропозицію про перемир'я, висунуту США, що може покласти край їхній дворічній війні.

Японські ринки відновили свою вищу продуктивність у четвер, індекси Nikkei 225 і TOPIX додали 1,3% і 0,4% відповідно. Обидва індекси прямували до рекордного закриття на поточних рівнях.

Акції технологічних компаній стали основним фактором зростання індексу Nikkei: акції SoftBank Group Corp. подорожчали на понад 11% до рекордного рівня після того, як компанія погодилася придбати підрозділ робототехніки швейцарської інженерної групи ABB Ltd за близько 5,4 млрд доларів.

Японські промислові компанії, включаючи Yaskawa Electric Corp., Ebara Corp. і Fuji Electric Co., Ltd., різко зросли, відновивши своє зростання на тлі сподівань на збільшення державних витрат під керівництвом прем'єр-міністра Санае Такаїчі, яка виступає за м'яку фіскальну політику.

Зростаюча впевненість у тому, що Банк Японії найближчим часом не підвищить процентні ставки, також сприяла зростанню японських акцій, хоча пауза в падінні єни чинила тиск на експортерів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 1,3% і 0,8% відповідно, оскільки торгівля відновилася після святкування «Золотого тижня».

Зростання акцій технологічних і промислових компаній підтримало ринки материкової частини Китаю, причому технологічні компанії, особливо виробники мікросхем, наздогнали значне зростання, зафіксоване їхніми глобальними конкурентами минулого тижня.

Акції Гонконгу відставали, індекс Hang Seng знизився на 0,4% після падіння на 1%.

На індекс Hang Seng тиснули збитки акцій компаній, що працюють у сфері медичних технологій та охорони здоров'я, після повідомлення Wall Street Journal про те, що технологічний гігант Microsoft Corporation планує активно просуватися в сферу охорони здоров'я, що базується на штучному інтелекті.

Alibaba Health Information Technology Ltd і Jd Health International впали на 3,6% і 4,7% відповідно і були серед найгірших за результатами індексу Hang Seng. Sino Biopharmaceutical Ltd і Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd впали на 8,1% і 6,8% відповідно.

HSBC показав найгірші результати на Hang Seng, впавши на понад 6% після того, як запропонував приватизувати свою підрозділ - Hang Seng Bank - в рамках угоди на суму 106 млрд гонконгських доларів (13,62 млрд доларів США).

Hang Seng Bank зріс на 40% і показав найкращі результати в Гонконзі.

Азіатські ринки в цілому були підтримані технологічним сектором, хоча падіння в інших секторах, чутливих до економічних змін, зменшило загальний приріст.

Тайванський індекс Taiwan Weighted піднявся до нового рекордного рівня, а австралійський ASX 200 додав 0,2%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі впав на 0,4%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття.