Долар готується до найкращого тижня за рік на тлі падіння єни

У четвер долар залишався стабільним, готуючись до найкращого тижня за майже рік, підтриманий слабкою ієною, яка зазнала падіння на тлі зміни влади в правлячій партії Японії.

Цього тижня ринки боролися з політичною нестабільністю в Японії та Франції, а також з триваючим закриттям уряду США, що не сприяло зміцненню довіри інвесторів, які шукали безпеку в таких активах, як золото.

Єна зазнала різкого падіння після того, як консерваторка Санае Такаїчі була обрана головою Ліберально-демократичної партії Японії, що відкрило їй шлях до того, щоб стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни, і підживило спекуляції щодо відновлення великих витрат і м'якої монетарної політики.

Японська валюта трохи зміцнилася до 152,49 за долар після того, як за ніч впала до восьмимісячного мінімуму в 153 за долар. За тиждень вона впала більш ніж на 3%, що є найгіршим показником з вересня 2024 року.

«Зростання курсу долара до єни було досить невпинним, і, здається, ніщо не може зупинити його зростання», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«У найближчій перспективі затвердження Такаїчі на посаді прем'єр-міністра та майбутнє засідання Банку Японії в жовтні можуть стати наступним каталізатором подальшого ослаблення японської єни, особливо якщо Такаїчі підкріпить свої м'які погляди на фіскальну та монетарну політику, а Банк Японії дасть сигнал, що найближчим часом не підвищуватиме процентні ставки».

Євро також стримується поглибленням політичної кризи у Франції після шокуючої відставки прем'єр-міністра Себастьяна Лекорну та його уряду, хоча президент Франції Еммануель Макрон має намір призначити нового прем'єр-міністра протягом найближчих 48 годин, як повідомила в середу його адміністрація.

Єдина валюта торгувалася на 0,09% вище, на рівні 1,1639 долара, перервавши триденну серію падінь, хоча за тиждень вона все ще залишається майже на 0,9% нижче.

Зміни курсу єни та євро, в свою чергу, надали підтримку долару, який на даний момент зріс більш ніж на 1% за тиждень і стримував інші валюти.

Фунт стерлінгів зріс на 0,07% до 1,3413 долара після того, як на попередній сесії досяг приблизно двотижневого мінімуму, а австралійський долар зріс на 0,11% до 0,6594 долара.

Новозеландський долар зріс на 0,1% до 0,5792 долара після падіння на попередній сесії, коли Резервний банк Нової Зеландії різко знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів. Політики висловили занепокоєння щодо слабкого стану економіки і залишили відкритою можливість подальшого пом'якшення політики.

Щодо кошика валют, долар майже не змінився і склав 98,77.

На своєму нещодавньому засіданні з питань політики представники Федеральної резервної системи США погодилися, що ризики для ринку праці в США зросли настільки, що це виправдовує зниження процентної ставки, але вони як і раніше побоюються високої інфляції на тлі дискусій про те, наскільки витрати на позики тиснуть на економіку, як свідчить протокол їхнього вересневого засідання, опублікований у середу.

«Протокол засідання ФРС, як і очікувалося, дійсно свідчить про обережність політиків щодо майбутнього зниження процентних ставок», - сказав Конг.

«Я думаю, що ринки все ще комфортно ставляться до двох додаткових знижень ставок до кінця року. Це також наш базовий сценарій, і ми не бачимо, щоб ринки змінили свою думку на тлі протоколу. Нам доведеться почекати і подивитися на нові дані, але вони не з'являться, поки уряд не відновить роботу».

Тривале закриття уряду США може залишити ФРС в невизначеності на засіданні в жовтні, оскільки оприлюднення економічних даних затримується.

Проте інвестори продовжують розраховувати на зниження ставок приблизно на 44 базисних пункти до грудня цього року.