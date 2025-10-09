S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням, оскільки сильна динаміка технологічного сектора переважала побоювання щодо ФРС

Акції технологічних компаній сприяли підвищенню американського фондового ринку в середу, оскільки інвестори, не маючи економічних даних під час закриття уряду, звернули увагу на протокол останнього засідання Федеральної резервної системи з питань монетарної політики, щоб знайти підказки щодо перспектив процентних ставок.

Технологічний індекс Nasdaq продемонстрував найбільше зростання у відсотковому вираженні, підтриманий мегакапіталізованими компаніями, пов'язаними зі штучним інтелектом, які цього року лідирували на ринку.

S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних значень на закритті, тоді як Dow закінчив день практично без змін.

Акції виробників мікросхем продемонстрували найкращі результати, тоді як енергетика, товари повсякденного попиту та будівництво житла відставали, оскільки, згідно з доповіддю Асоціації іпотечних банкірів, попит на іпотечні кредити минулого тижня впав на 4,7% попри зниження процентних ставок.

«Темою залишається агресивне зростання, з постійним потоком оголошень про угоди, одна за одною, пов'язаних зі сферою штучного інтелекту», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень капітального ринку в U.S. Bank Wealth Management, Міннеаполіс.

«Все, що пов'язано зі штучним інтелектом, привертає значну увагу».

На тлі триваючої ейфорії навколо штучного інтелекту, зростаюча геополітична невизначеність у США підштовхнула ціни на золото вище порогу в 4000 доларів за унцію, оскільки інвестори масово купують цей метал як безпечний актив для хеджування зростаючих ризиків.

«За останні кілька років ми побачили, що акції та безпечні активи можуть працювати в поєднанні один з одним», - додав Мерц. «Частково це пояснюється подвійною реальністю, що... фундаментальні показники, на даний момент, підтримують вищу, ніж зазвичай, оцінку, і водночас дефіцит бюджету має фінансуватися за рахунок додаткового боргу».

Зупинка роботи уряду США триває вже восьмий день, а патова ситуація в Конгресі, схоже, означає, що учасники ринку найближчим часом не матимуть офіційних економічних показників, тому ринки не матимуть на що орієнтуватися до початку сезону звітності за третій квартал наступного тижня.

За відсутності даних інвестори звернули увагу на сезон звітності за третій квартал, який розпочнеться наступного тижня, та протоколи вересневого засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) в пошуках підказок щодо намірів центрального банку щодо зниження процентних ставок.

Цей протокол показав розбіжність думок у комітеті, де політики висловили занепокоєння зростанням ризиків на ринку праці, але все ще побоюються інфляції. І хоча «більшість вважала, що доцільно було б ще більше пом'якшити політику до кінця цього року», терміни та темпи подальших кроків залишилися відкритим питанням.

«Актуальна дискусія стосується масштабів зниження ставок ФРС та того, наскільки обмежувальною є політика», - зазначив Закарі Хілл, керівник відділу управління портфелем інвестицій компанії Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна. «У більш широкому сенсі, ФРС, безумовно, не перебуває у вигідному становищі без економічних даних державного сектору, оскільки (закриття уряду) продовжує затягуватися, що лише ускладнює і без того складну роботу політиків».

Фінансові ринки наразі оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить цільову ставку федеральних фондів на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця, що відбудеться 29 жовтня, як досить високу - 92,5%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,20 пункту, або 0,00%, до 46 601,78, S&P 500 зріс на 39,13 пункту, або 0,58%, до 6 753,72, а Nasdaq Composite зріс на 255,02 пункту, або 1,12%, до 23 043,38.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції технологічних компаній, а найбільше впали акції енергетичних компаній.

Datadog подорожчав на 6,2% після того, як Bernstein підвищив цільову ціну акцій компанії, що займається хмарною безпекою, а Intercontinental Exchange ICE.N подешевшав на 2,2% після того, як Barclays знизив цільову ціну акцій.

Fair Isaac Corp впала на 9,8% після того, як кредитна агенція Equifax заявила про плани запропонувати дешевші кредитні рейтинги для іпотечних кредитів.

Зростання цін на золото допомогло акціям американських золотодобувних компаній Newmont і Gold Fields, що котируються на біржі, зрости відповідно на 1,7% і 3,7%.

Акції Dell подорожчали на 9,1% після того, як кілька брокерських компаній підвищили цільові ціни на акції.

Акції Freeport-McMoRan подорожчали на 5,3% після того, як Citigroup підвищив їх рейтинг з «нейтрального» до «купувати».

Акції Joby Aviation подешевшали на 8,1% після того, як у вівторок виробник електричних повітряних таксі встановив ціну продажу акцій на рівні 514 млн доларів, що на 10,9% нижче за останню ціну закриття.

AMD підскочила на 11,4%, продовживши зростання третій день поспіль. Акції виробника мікросхем підскочили на понад 43% цього тижня.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,74 до 1. На NYSE було зафіксовано 469 нових максимумів і 70 нових мінімумів.

На Nasdaq 3007 акцій подорожчали, а 1659 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,81 до 1.

S&P 500 зафіксував 35 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 129 нових максимумів і 62 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,70 млрд акцій, порівняно з середнім показником 19,63 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.