НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондовий індекс MSCI Emerging Market у 2025р зріс на 28% - максимум за 15 років

 

Ринки акцій, що розвиваються, пожвавилися, показавши цього року найзначніший підйом за останні 15 років, пише Financial Times.

Фондовий індекс MSCI Emerging Market піднявся на 28% через ослаблення курсу долара США і досить низьких котирувань. При цьому аналогічний індикатор для акцій країн з розвиненими економіками збільшився менш ніж на 17%.

Це знаменує собою разючий поворот порівняно з попередніми півтора десятиліттями, коли темпи підвищення ринків, що розвиваються, значно відставали від одного з найбільш вражаючих періодів зростання в історії США в період з 2010 по 2024 рік.

Інвестори в акції також переносять глобальний ажіотаж навколо штучного інтелекту на ринки, що розвиваються, які домінують у виробництві чипів, ігноруючи попередження про те, що попит на ШІ в кінцевому підсумку може не відповідати інвестиційному буму. Корейський фондовий індекс Kospi і тайванський Taiex досягли рекордів за останні кілька днів, оскільки інвестори купують акції чіпмейкерів, виробників енергетичного обладнання та іншої продукції, необхідної для центрів обробки даних на базі ШІ.

Ринкова вартість Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, найбільшого у світі виробника мікросхем на замовлення, зросла настільки, що її акції тепер становлять близько 11% індексу MSCI, що перевищує частку більшості інших країн.

Тим часом акції в індексі MSCI торгуються зараз приблизно в 14 разів вище від прогнозованого на наступний рік прибутку, тоді як папери компаній з S&P 500 - приблизно в 23 рази.

"Після 15 років вельми посередньої динаміки зірки нарешті вишикувалися, і найважливішою змінною став долар, - вважає старший портфельний керуючий Fiera Capital Іен Сіммонс. - Чи то намір, чи випадковість, президент США Дональд Трамп, схоже, спровокував ослаблення долара".

Індекс JPMorgan, у розрахунок якого входять держоблігації emerging market у нацвалютах, зріс на 16% цьогоріч, що також свідчить про поступове відновлення після "втраченого десятиліття" в тіні американських ринків, наголошується в статті.

Слабкий курс американської нацвалюти зазвичай пом'якшує фінансові умови в країнах, що розвиваються, здешевлюючи обслуговування доларових боргів. Перехід Федеральної резервної системи до зниження відсоткових ставок у США також сприяв підвищенню інтересу до облігацій у місцевих валютах, які мають відносно високу прибутковість.

На 17 великих ринках, що розвиваються, без урахування Китаю емісія держоблігацій у національних валютах цього року сягнула рекордних $286 млрд, що дало змогу задовольнити попит інвесторів на високоприбуткові активи, заявив керівник відділу кредитних досліджень ринків, що розвиваються, S&P Global Ratings Захабія Гупта.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

