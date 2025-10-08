Долар США дорожчає до основних світових валют

Курс долара США зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією в США, де вже понад тиждень триває шатдаун, спровокований нездатністю демократів і республіканців дійти домовленості щодо питання про фінансування федеральних відомств.

Через шатдаун припинено публікацію ключових офіційних статданих, зокрема даних ринку праці, що ускладнює оцінку стану американської економіки.

У середу інвестори очікують виходу протоколу вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), який проллє світло на перебіг обговорення, що призвело до зниження базової процентної ставки на 25 базисних пунктів уперше з грудня минулого року.

На четвер заплановано виступ глави Федрезерву Джерома Пауелла.

Євро за даними на 14:57 EET. торгується зі зниженням на 0,28% від рівня закриття вівторка, по $1,1627.

Негативний вплив на євро чинить політична невизначеність у Франції. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню в понеділок подав прохання про відставку, і президент Емманюель Макрон дав йому 48 годин на переговори з політичними партіями для пошуку можливостей для компромісів. Очікується, що результати цих переговорів стануть відомі пізніше в середу.

Курс фунта опускається на 0,13% і становить $1,3407.

У парі з японською єною долар дорожчає на 0,5%, до 152,66 єни.

Перемога Санае Такаїті на виборах глави правлячої в країні Ліберально-демократичної партії посилила невизначеність перспектив грошово-кредитної політики Банку Японії. Такаїті неодноразово висловлювала занепокоєння тим, що підвищення відсоткових ставок може негативно позначитися на інвестиціях японських компаній.

Як стало відомо в середу, зростання номінальних зарплат у Японії в серпні сповільнилося до 1,5% у річному порівнянні з 3,4% у липні. Зарплати з поправкою на інфляцію знизилися 1,4%.