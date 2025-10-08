Європейські фондові індекси активно зростають у середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються в середу, інвестори оцінюють статдані, галузеві та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:49 EET піднявся на 0,56% - до 572,44 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,57%, німецький DAX - 0,38%, французький CAC 40 - 0,58%, італійський FTSE MIB - 0,51%, іспанський IBEX 35 - 0,44%.

Як показали опубліковані в середу дані, обсяг промислового виробництва у ФРН у серпні впав на 4,3% порівняно з попереднім місяцем, продемонструвавши найрізкіше зниження з березня 2022 року. Аналітики в середньому очікували зменшення показника на 1%, за даними Trading Economics. У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині впав на 3,9%. У липні промвиробництво в країні зросло на 1,3% порівняно з попереднім місяцем і на 1,5% у річному вираженні.

Тим часом Єврокомісія (ЄК) у вівторок запропонувала план із захисту сталеливарної промисловості ЄС від несправедливого впливу глобального надлишку виробничих потужностей. Серед запропонованих заходів - скорочення квот на безмитний імпорт сталі до країн Євросоюзу і підвищення тарифу для поставок понад квоту до 50% з 25%. На тлі цих новин зростають акції європейських сталеливарних компаній, зокрема ThyssenKrupp - на 4,5%, ArcelorMittal - на 3,1%, SSAB - на 2,7%.

Папери британських банків дорожчають після повідомлень про те, що їм, ймовірно, доведеться виплатити менш значну, ніж очікувалося, компенсацію у зв'язку з порушеннями у сфері автокредитування. Ринкова вартість Lloyds Banking Group збільшується на 2,7%, NatWest Group - на 1,7%, Standard Chartered - на 1,6%.

Німецькі банки також нарощують капіталізацію: Deutsche Bank - на 1,1%, Commerzbank - на 0,8%. Акції французького Societe Generale додають 1,7%.

Ринкова вартість шведсько-швейцарської ABB підвищується на 1,4%. Виробник електротехнічного обладнання раніше повідомив про продаж підрозділу робототехніки японській SoftBank з оцінкою в $5,4 млрд.

На торгах у Лондоні впевнено зростають у ціні папери золотодобувних компаній, зокрема Endeavour Mining - на 2,6%, Fresnillo - на 2,2%.

Найбільше зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 демонструє німецький виробник спортивного одягу Puma SE (+5,1%).

Лідером зниження у зведеному індексі є BMW AG, що втрачає 9% після погіршення прогнозу на поточний рік.

Папери інших європейських автовиробників також дешевшають, зокрема Mercedes-Benz - на 3,5%, Porsche AG і Daimler Truck Holding - на 2,6%, Renault - на 1,9%, Stellantis - на 0,8%.

Stellantis у середу повідомила про призначення Емануеле Каппеллано головою європейського підрозділу. Раніше він керував операціями компанії в Південній Америці. Каппеллано змінить на цій посаді Жан-Філіпа Імпарато, який займатиметься брендом Maserati.