Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси активно зростають у середу

13:48 08.10.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються в середу, інвестори оцінюють статдані, галузеві та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:49 EET піднявся на 0,56% - до 572,44 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,57%, німецький DAX - 0,38%, французький CAC 40 - 0,58%, італійський FTSE MIB - 0,51%, іспанський IBEX 35 - 0,44%.

Як показали опубліковані в середу дані, обсяг промислового виробництва у ФРН у серпні впав на 4,3% порівняно з попереднім місяцем, продемонструвавши найрізкіше зниження з березня 2022 року. Аналітики в середньому очікували зменшення показника на 1%, за даними Trading Economics. У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині впав на 3,9%. У липні промвиробництво в країні зросло на 1,3% порівняно з попереднім місяцем і на 1,5% у річному вираженні.

Тим часом Єврокомісія (ЄК) у вівторок запропонувала план із захисту сталеливарної промисловості ЄС від несправедливого впливу глобального надлишку виробничих потужностей. Серед запропонованих заходів - скорочення квот на безмитний імпорт сталі до країн Євросоюзу і підвищення тарифу для поставок понад квоту до 50% з 25%. На тлі цих новин зростають акції європейських сталеливарних компаній, зокрема ThyssenKrupp - на 4,5%, ArcelorMittal - на 3,1%, SSAB - на 2,7%.

Папери британських банків дорожчають після повідомлень про те, що їм, ймовірно, доведеться виплатити менш значну, ніж очікувалося, компенсацію у зв'язку з порушеннями у сфері автокредитування. Ринкова вартість Lloyds Banking Group збільшується на 2,7%, NatWest Group - на 1,7%, Standard Chartered - на 1,6%.

Німецькі банки також нарощують капіталізацію: Deutsche Bank - на 1,1%, Commerzbank - на 0,8%. Акції французького Societe Generale додають 1,7%.

Ринкова вартість шведсько-швейцарської ABB підвищується на 1,4%. Виробник електротехнічного обладнання раніше повідомив про продаж підрозділу робототехніки японській SoftBank з оцінкою в $5,4 млрд.

На торгах у Лондоні впевнено зростають у ціні папери золотодобувних компаній, зокрема Endeavour Mining - на 2,6%, Fresnillo - на 2,2%.

Найбільше зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 демонструє німецький виробник спортивного одягу Puma SE (+5,1%).

Лідером зниження у зведеному індексі є BMW AG, що втрачає 9% після погіршення прогнозу на поточний рік.

Папери інших європейських автовиробників також дешевшають, зокрема Mercedes-Benz - на 3,5%, Porsche AG і Daimler Truck Holding - на 2,6%, Renault - на 1,9%, Stellantis - на 0,8%.

Stellantis у середу повідомила про призначення Емануеле Каппеллано головою європейського підрозділу. Раніше він керував операціями компанії в Південній Америці. Каппеллано змінить на цій посаді Жан-Філіпа Імпарато, який займатиметься брендом Maserati.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес