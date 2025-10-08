Рада схвалила новий законопроєкт про бюро кредитних історій

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про кредитну історію".

Відповідний законопроєкт №14013 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 229 нардепів, повідомляється на сайті парламенту.

Цей законопроєкт має замінити чинний закон "Про організацію формування та обігу кредитних історій", а його ухвалення є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, пояснили у пресслужбі Національного банку (НБУ).

Загалом проєкт закону спрямований на вдосконалення державного регулювання й нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

* ️розширення переліку користувачів кредитних історій та визначення правових засад розкриття бюро кредитних історій інформації, що становить банківську таємницю або таємницю фінансової послуги;

* ️удосконалення порядку оновлення інформації про історію в разі відступлення права вимоги за кредитом, зокрема в разі виведення кредитора з ринку;

* ️визначення переліку країн, із якими дозволений обмін даними, та заборона на такий обмін із бюро кредитних історій країни-агресора;

* ️визначення порядку авторизації бюро кредитних історій, а також вимоги до його власників та керівників;

* ️врегулювання питань нагляду НБУ за діяльністю з ведення кредитних історій та право застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення вимог законодавства;

* ️створення публічного електронного Реєстру бюро кредитних історій.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради висловило до законопроєкту низку зауважень.

Зокрема, парламентські експерти вважають незрозумілою необхідність збирання інформації про адресу фактичного місця проживання позичальників, відомостей про поточну трудову діяльність та рівень доходів, цивільний стан та кількість осіб, які перебувають на його утриманні, тощо.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження кредитного балу для позичальників, але механізм визначення такого кредитного балу та його впливу на укладення кредитного правочину не визначено. При цьому позичальник зможе отримати інформацію про свої дані в бюро кредитних історій, за винятком даних про кредитний бал.