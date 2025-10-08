Фінансові новини
- 08.10.25
- 16:11
- RSS
- мапа сайту
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3077 грн/$1
12:47 08.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 жовтня 2025 року.
|Показник
|07.10.2025
|08.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3077
|41.3752
|0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 жовтня - 41,3158 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла призначити суддів КС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейські фондові індекси активно зростають у середу
|Рада схвалила новий законопроєкт про бюро кредитних історій
|НБУ у вересні оштрафував іPay на 16,6 млн грн, Асвіо Банк на 9,1 млн грн, Мотор-Банек на 6,25 млн грн
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3077 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.10.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня, перевищивши 4000 доларів за унцію на тлі політичної та економічної невизначеності
|Азіатські акції знизилися на тлі охолодження японського ралі та падіння Гонконгу через збитки в технологічному секторі
Бізнес
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю