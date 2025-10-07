Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано

13:08 07.10.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у вівторок, інвестори оцінюють політичну обстановку у Франції, статдані та інші новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:18 EET знизився на 0,02% - до 570,1 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,05%, французький CAC 40 - 0,08%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,06%. Німецький DAX втрачає 0,04%.

Французький президент Емманюель Макрон дав прем'єру Себастьєну Лекорню, який йде у відставку, 48 годин на переговори із політичними партіями, щоб уникнути подальшої кризи.

У понеділок Лекорню подав президенту прохання про відставку, той прийняв її. Лекорню призначили прем'єром 9 вересня, але сформований ним кабінет міністрів одразу ж зазнав різкої критики опозиції.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Франції в серпні знизився до мінімальних з грудня минулого року 5,5 млрд євро з переглянутих 5,7 млрд євро місяцем раніше, повідомило міністерство економіки і фінансів країни. Представлений Trading Economics консенсус-прогноз передбачав негативне сальдо на рівні 5,2 млрд євро.

Обсяг експорту позаминулого місяця майже не змінився, становив 51,8 млрд євро. Імпорт зменшився на 0,4% - до 57,3 млрд євро.

Тим часом обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в серпні несподівано скоротився на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, повідомило у вівторок Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували зростання показника на 1,4%.

Згідно з переглянутими даними, в липні обсяг замовлень зменшився на 2,7%, а не на 2,9%, як повідомлялося раніше.

Акції Imperial Brands дорожчають на 2,1% після того, як британський тютюновий концерн оголосив їх зворотний викуп на 1,45 млрд фунтів стерлінгів ($1,9 млрд) і підтвердив річні прогнози.

Британська American Tobacco, конкурент, збільшує капіталізацію на 2,2% і очолює список лідерів зростання в складі FTSE 100.

Папери Shell додають у ціні 1,4% на торгах у Лондоні. Нафтогазовий гігант змінив прогноз видобутку в третьому кварталі до 1,79-1,89 млн барелів нафтового еквівалента на добу з 1,7-1,9 млн бне/д та заявив, що очікує на значне поліпшення торгових показників у сегменті Integrated Gas.

Капіталізація BP plc зростає на 0,3%, TotalEnergies - знижується на 0,6%.

Французька Kering нарощує ринкову вартість на 5,5%, LVMH - на 2,8% після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг акцій обох виробників товарів класу "люкс" до "вище ринку" з "на рівні ринку". Компанії показують найкращу динаміку серед компонентів CAC 40.

Данський оператор вітропарків Orsted залучив $9,4 млрд за рахунок випуску прав (rights issue) на свої акції, запропонувавши папери за ціною 66,6 данської крони ($10,4) за штуку. Їхні котирування підвищуються на 0,9% - до 123,45 крони.

На торгах у Франкфурті лідирує SAP, папери якої дорожчають на 1,3%.

ASML Holding втрачає 0,7% ринкової вартості, Novo Nordisk - 1,9%, Novartis - 0,8%.

Акції B&M European Value Retail впали в ціні на 8,5%. Британський оператор магазинів-дискаунтерів дав слабкий річний прогноз скоригованої EBITDA і заявив, що на усунення всіх слабких місць в операційній діяльності може знадобитися 1,5 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

