Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у вівторок, інвестори оцінюють політичну обстановку у Франції, статдані та інші новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:18 EET знизився на 0,02% - до 570,1 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,05%, французький CAC 40 - 0,08%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,06%. Німецький DAX втрачає 0,04%.

Французький президент Емманюель Макрон дав прем'єру Себастьєну Лекорню, який йде у відставку, 48 годин на переговори із політичними партіями, щоб уникнути подальшої кризи.

У понеділок Лекорню подав президенту прохання про відставку, той прийняв її. Лекорню призначили прем'єром 9 вересня, але сформований ним кабінет міністрів одразу ж зазнав різкої критики опозиції.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Франції в серпні знизився до мінімальних з грудня минулого року 5,5 млрд євро з переглянутих 5,7 млрд євро місяцем раніше, повідомило міністерство економіки і фінансів країни. Представлений Trading Economics консенсус-прогноз передбачав негативне сальдо на рівні 5,2 млрд євро.

Обсяг експорту позаминулого місяця майже не змінився, становив 51,8 млрд євро. Імпорт зменшився на 0,4% - до 57,3 млрд євро.

Тим часом обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в серпні несподівано скоротився на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, повідомило у вівторок Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували зростання показника на 1,4%.

Згідно з переглянутими даними, в липні обсяг замовлень зменшився на 2,7%, а не на 2,9%, як повідомлялося раніше.

Акції Imperial Brands дорожчають на 2,1% після того, як британський тютюновий концерн оголосив їх зворотний викуп на 1,45 млрд фунтів стерлінгів ($1,9 млрд) і підтвердив річні прогнози.

Британська American Tobacco, конкурент, збільшує капіталізацію на 2,2% і очолює список лідерів зростання в складі FTSE 100.

Папери Shell додають у ціні 1,4% на торгах у Лондоні. Нафтогазовий гігант змінив прогноз видобутку в третьому кварталі до 1,79-1,89 млн барелів нафтового еквівалента на добу з 1,7-1,9 млн бне/д та заявив, що очікує на значне поліпшення торгових показників у сегменті Integrated Gas.

Капіталізація BP plc зростає на 0,3%, TotalEnergies - знижується на 0,6%.

Французька Kering нарощує ринкову вартість на 5,5%, LVMH - на 2,8% після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг акцій обох виробників товарів класу "люкс" до "вище ринку" з "на рівні ринку". Компанії показують найкращу динаміку серед компонентів CAC 40.

Данський оператор вітропарків Orsted залучив $9,4 млрд за рахунок випуску прав (rights issue) на свої акції, запропонувавши папери за ціною 66,6 данської крони ($10,4) за штуку. Їхні котирування підвищуються на 0,9% - до 123,45 крони.

На торгах у Франкфурті лідирує SAP, папери якої дорожчають на 1,3%.

ASML Holding втрачає 0,7% ринкової вартості, Novo Nordisk - 1,9%, Novartis - 0,8%.

Акції B&M European Value Retail впали в ціні на 8,5%. Британський оператор магазинів-дискаунтерів дав слабкий річний прогноз скоригованої EBITDA і заявив, що на усунення всіх слабких місць в операційній діяльності може знадобитися 1,5 року.