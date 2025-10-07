Золото досягає рекордного рівня на тлі попиту на безпечні активи та очікувань зниження ставок ФРС

У вівторок золото досягло рекордного рівня, оскільки не було жодних ознак виходу з глухого кута між двома палатами Конгресу США, що призвело до зупинки роботи уряду, а також завдяки майже певним очікуванням зниження ставок у США цього місяця.

О 06:46 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 3974,09 доларів за унцію, торгуючись поблизу рекордного максимуму в 3977,19 доларів, досягнутого раніше в ході сесії. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,5% до 3996,40 доларів.

«(Шанси) на зниження ставок у жовтні та грудні все ще перевищують 80%, що фактично підтримує ціни на золото, а також закриття уряду, враховуючи, що між двома сторонами Конгресу США все ще немає рішення», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід дав зрозуміти, що він не схильний до подальшого зниження процентних ставок, заявивши, що ФРС повинна зосередитися на небезпеці занадто високої інфляції, а не на очевидній слабкості ринку праці.

Однак ринки все ще враховують додаткове зниження ставок на 25 базисних пунктів як у жовтні, так і в грудні, з імовірністю 93% і 82% відповідно, згідно з інструментом CME FedWatch.

Золото, яке не приносить доходу, зростає в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Цього року золото подорожчало на 51% завдяки активним покупкам центральних банків, збільшенню попиту на біржові фонди, забезпечені золотом, ослабленню долара та зростанню інтересу з боку роздрібних інвесторів, які прагнуть хеджувати свої ризики в умовах зростання торговельних і геополітичних напружень.

У понеділок Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію, посилаючись на значний приплив коштів у західні біржові фонди та купівлю центральними банками.

За даними Народного банку Китаю, у вересні центральний банк Китаю одинадцятий місяць поспіль поповнював свої резерви золотом.

Спотове срібло залишалося стабільним на рівні 48,52 долара за унцію, платина подорожчала на 0,1% до 1626,55 долара, а паладій - на 0,9% до 1330,91 долара.