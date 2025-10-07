S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних значень на закритті завдяки угодам у сфері штучного інтелекту

Індекси S&P 500 і Nasdaq зросли в понеділок, оскільки угоди у сфері штучного інтелекту підняли настрій інвесторів, незважаючи на те, що уряд США продовжив закриття урядових установ вже шостий день поспіль.

Nasdaq і S&P 500 досягли рекордних значень на закритті, тоді як індекс Dow знизився.

Лідерами зростання стали чіпи після того, як AMD оголосила про постачання чіпів для штучного інтелекту компанії OpenAI в рамках угоди, яка може принести десятки мільярдів доларів річного доходу і дозволить творцеві ChatGPT придбати до 10% акцій виробника чіпів.

Акції AMD подорожчали на 23,7%, а індекс Philadelphia Semiconductor Index зріс на 2,9%.

«Ринок демонструє певну силу в таких сферах, як технології та товари широкого вжитку, і це відбувається на тлі закриття уряду», - сказав Роберт Павлік, старший менеджер портфеля в Dakota Wealth у Фейрфілді, штат Коннектикут. «Ринок як і раніше цікавиться торгівлею штучним інтелектом та компаніями, які його підтримують і використовують».

«Це хвиля, а хвилі не тривають вічно; зрештою вона досягне піку і піде на спад», - додав Павлік. «Але де ми знаходимося в цьому циклі хвилі? Це неможливо знати».

Федеральний уряд залишався закритим шостий день поспіль, оскільки законодавці перебували в партійній безвихідній ситуації. Закриття уряду відклало оприлюднення ключових економічних показників, змусивши інвесторів покладатися на вторинні, недержавні дані, щоб оцінити терміни та масштаби зниження процентних ставок Федерального резерву.

Політики, відповідальні за монетарну політику, застерігають від поспішного зниження цільової ставки федеральних фондів, оскільки інфляція залишається високою, тоді як інші вважають, що ознаки ослаблення на ринку праці виправдовують зниження ставок.

Фінансові ринки врахували у цінах майже стовідсоткову ймовірність (94,6%) зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів за підсумками жовтневого засідання ФРС.

Без нових даних уряду США цього тижня учасники ринку стежать за звітами про непогашені споживчі кредити, попит на іпотеку та попередні оцінки Мічиганського університету щодо споживчих настроїв у жовтні.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 63,31 пункту, або 0,14%, до 46 694,97, S&P 500 зріс на 24,49 пункту, або 0,36%, до 6 740,28, а Nasdaq Composite зріс на 161,16 пункту, або 0,71%, до 22 941,67.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зростання продемонстрував сектор споживчих товарів, тоді як сектор нерухомості зазнав найрізкішого падіння.

Наступного тижня каталізатором ринку стануть результати за третій квартал, оскільки розпочнеться сезон звітності великих американських банків.

За даними LSEG, аналітики оцінюють сукупне зростання прибутку S&P 500 у річному вимірі на 8,8% за період з липня по вересень, що на 0,8 процентного пункту вище прогнозів на початку третього кварталу.

Tesla подорожчала на 5,5% після того, як виробник електромобілів анонсував у вихідні на соціальній платформі X захід, запланований на вівторок.

TD Cowen знизив цільову ціну акцій Starbucks, посилаючись на ослаблення ринку праці, що впливає на покоління Z, в результаті чого акції кавової мережі впали на 5,0%.

У неділю біткойн подолав позначку в 125 000 доларів, в результаті чого криптовалютні компанії Coinbase, Strategy, Riot Platforms і MARA Holdings продемонстрували зростання.

Акції регіонального банку Comerica подорожчали на 13,7% після того, як Fifth Third оголосив про намір придбати компанію в рамках угоди, оціненої в 10,9 млрд доларів.

Акції Verizon впали на 5,1% після того, як телекомунікаційна компанія призначила колишнього керівника PayPal Дена Шульмана новим генеральним директором.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,05 до 1. На NYSE було зафіксовано 665 нових максимумів і 75 нових мінімумів.

На Nasdaq 2602 акції подорожчали, а 2062 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,26 до 1.

S&P 500 зафіксував 46 нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 187 нових максимумів і 58 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,69 млрд акцій, порівняно з середнім показником 19,17 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.