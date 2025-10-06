Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню

13:50 06.10.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в понеділок, учасники ринку оцінюють повідомлення про відставку прем'єр-міністра Франції.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:46 EET опустився на 0,19% - до 569,36 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,2%, німецький DAX - 0,06%, французький CAC 40 - 1,59%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,03%.

Як повідомляють французькі ЗМІ, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню в понеділок подав президенту Франції прохання про відставку і Емманюель Макрон прийняв її.

Напередодні ввечері Лекорню оголосив склад нового кабінету міністрів, пропонованого на заміну уряду Франсуа Байру, який пішов у відставку на початку вересня. Сформований кабінет одразу ж зазнав різкої критики опозиції, яка пообіцяла новий вотум недовіри в Національних зборах черговому уряду.

Тим часом, як показали опубліковані в понеділок дані, роздрібний продаж в єврозоні в серпні збільшився на 0,1% відносно попереднього місяця. Згідно з переглянутими даними, у липні показник знизився на 0,4%, а не на 0,5%, як було оголошено раніше.

Лідером падіння серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 є французький виробник побутової техніки SEB SA (-20,7%). Папери британського виробника упаковки Mondi дешевшають на 15,6%, французького розробника ПЗ для бізнесу Sopra Steria - на 7,3%, британського постачальника технологічного обладнання та послуг для оборонного сектора QinetiQ - на 6,2%.

У Парижі помітно знижуються в ціні акції банків, зокрема Societe Generale - на 5,8%, BNP Paribas - на 4,6%, Credit Agricole - на 4,1%.

Ринкова вартість Aston Martin Lagonda скорочується на 6,5%. Британський виробник спортивних автомобілів погіршив річний прогноз і тепер очікує скоригованого збитку за підсумками 2025 року.

Акції французької Saint-Gobain дешевшають на 1,5%. Найбільший у Європі виробник будівельних матеріалів повідомив, що планує спрямувати 12 млрд євро на інвестиції та придбання активів у рамках стратегії на 2026-2030 рр.

Виробник коригувальних і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica втрачає 1,5% ринкової вартості після повідомлення про збільшення частки в японській Nikon Corp. до 10,6%.

Найбільше зростання у складі зведеного індексу демонструють котирування паперів онлайн-аптеки Redcare Pharmacy (на 9,2%).

У Лондоні помітно збільшується капіталізація нафтогазових компаній: BP Plc додає 1,7%, Shell - 0,9%.

Дорожчають акції гірничодобувних компаній, зокрема Glencore - на 0,9%, Endeavour Mining і Fresnillo - на 0,8%.

На торгах у Німеччині лідирує BMW AG, котирування якої піднімаються на 1,9%.

Страховики Munich Re і Hannover Re нарощують ринкову вартість на 1,8%. Раніше повідомлялося, що рада директорів Hannover Re переглянула дивідендну політику на тлі "дуже хороших" показників капіталізації компанії та ухвалила рішення підвищити приблизно до 55% частку чистого прибутку, яку розподіляють серед акціонерів. У 2024 році на виплату дивідендів було спрямовано 46% чистого прибутку.

Вартість акцій Telefonica підвищується на 0,9%. Іспанська телекомунікаційна група планує скоротити щонайменше 6 тис. робочих місць до кінця року, повідомила в понеділок місцева газета Expansion.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес