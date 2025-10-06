Фінансові новини
Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню
13:50 06.10.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в понеділок, учасники ринку оцінюють повідомлення про відставку прем'єр-міністра Франції.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:46 EET опустився на 0,19% - до 569,36 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,2%, німецький DAX - 0,06%, французький CAC 40 - 1,59%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,03%.
Як повідомляють французькі ЗМІ, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню в понеділок подав президенту Франції прохання про відставку і Емманюель Макрон прийняв її.
Напередодні ввечері Лекорню оголосив склад нового кабінету міністрів, пропонованого на заміну уряду Франсуа Байру, який пішов у відставку на початку вересня. Сформований кабінет одразу ж зазнав різкої критики опозиції, яка пообіцяла новий вотум недовіри в Національних зборах черговому уряду.
Тим часом, як показали опубліковані в понеділок дані, роздрібний продаж в єврозоні в серпні збільшився на 0,1% відносно попереднього місяця. Згідно з переглянутими даними, у липні показник знизився на 0,4%, а не на 0,5%, як було оголошено раніше.
Лідером падіння серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 є французький виробник побутової техніки SEB SA (-20,7%). Папери британського виробника упаковки Mondi дешевшають на 15,6%, французького розробника ПЗ для бізнесу Sopra Steria - на 7,3%, британського постачальника технологічного обладнання та послуг для оборонного сектора QinetiQ - на 6,2%.
У Парижі помітно знижуються в ціні акції банків, зокрема Societe Generale - на 5,8%, BNP Paribas - на 4,6%, Credit Agricole - на 4,1%.
Ринкова вартість Aston Martin Lagonda скорочується на 6,5%. Британський виробник спортивних автомобілів погіршив річний прогноз і тепер очікує скоригованого збитку за підсумками 2025 року.
Акції французької Saint-Gobain дешевшають на 1,5%. Найбільший у Європі виробник будівельних матеріалів повідомив, що планує спрямувати 12 млрд євро на інвестиції та придбання активів у рамках стратегії на 2026-2030 рр.
Виробник коригувальних і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica втрачає 1,5% ринкової вартості після повідомлення про збільшення частки в японській Nikon Corp. до 10,6%.
Найбільше зростання у складі зведеного індексу демонструють котирування паперів онлайн-аптеки Redcare Pharmacy (на 9,2%).
У Лондоні помітно збільшується капіталізація нафтогазових компаній: BP Plc додає 1,7%, Shell - 0,9%.
Дорожчають акції гірничодобувних компаній, зокрема Glencore - на 0,9%, Endeavour Mining і Fresnillo - на 0,8%.
На торгах у Німеччині лідирує BMW AG, котирування якої піднімаються на 1,9%.
Страховики Munich Re і Hannover Re нарощують ринкову вартість на 1,8%. Раніше повідомлялося, що рада директорів Hannover Re переглянула дивідендну політику на тлі "дуже хороших" показників капіталізації компанії та ухвалила рішення підвищити приблизно до 55% частку чистого прибутку, яку розподіляють серед акціонерів. У 2024 році на виплату дивідендів було спрямовано 46% чистого прибутку.
Вартість акцій Telefonica підвищується на 0,9%. Іспанська телекомунікаційна група планує скоротити щонайменше 6 тис. робочих місць до кінця року, повідомила в понеділок місцева газета Expansion.
