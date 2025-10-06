Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1
12:37 06.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 6 жовтня 2025 року.
|Показник
|03.10.2025
|06.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2084
|41,3444
|0.33
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 6 жовтня - 41,2286 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню
|В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.10.25
|Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль
|Золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи
|Акції в Азії: Nikkei злетів до рекордного рівня, оскільки перемога Такаїчі підживила сподівання на стимулювання економіки
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts