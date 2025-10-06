НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1

За даними Bloomberg, Apple вирішила зупинити роботу над Vision Air - легшою та доступнішою версією гарнітури Vision Pro, яка мала з'явитися у 2027 році. Причиною стали погані продажі гарнітури Vision Pro, яка за перший рік продалася у кількості лише близько 200 000 одиниць.