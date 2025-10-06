Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль

10:49 06.10.2025 |

Фінанси

Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль

 

Обсяги купівлі валюти населенням у вересні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $355,99 млн.

Це дещо більше, ніж у серпні ($355,99 млн), липні ($269,9 млн), червні ($282,02 млн), травні ($248 млн) та квітні ($189,5 млн), коли цей показник був найменшим із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд, а продали - на $1,5 млрд.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $323,26 млн, а продали - на $349,97 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,85 млрд.

Як повідомлялося, найближчим часом попит населення на валюту може зрости, розповідав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на початку вересня. Втім, за його словами, збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн несуттєве, порівнюючи з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року.

Нагадаємо, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році - лише $0,88 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

Бізнес