Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль
10:49 06.10.2025 |
Обсяги купівлі валюти населенням у вересні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $355,99 млн.
Це дещо більше, ніж у серпні ($355,99 млн), липні ($269,9 млн), червні ($282,02 млн), травні ($248 млн) та квітні ($189,5 млн), коли цей показник був найменшим із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд, а продали - на $1,5 млрд.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $323,26 млн, а продали - на $349,97 млн.
Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,85 млрд.
Як повідомлялося, найближчим часом попит населення на валюту може зрости, розповідав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на початку вересня. Втім, за його словами, збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн несуттєве, порівнюючи з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року.
Нагадаємо, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році - лише $0,88 млрд.
