Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи
08:24 06.10.2025 |
У понеділок золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи після падіння курсу єни, закриття уряду США та зростаючих очікувань щодо додаткового зниження ставок Федеральною резервною системою.
О 04:08 EET спотове золото подорожчало на 1,1% до 3929,91 доларів за унцію. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні піднялися на 1,2% до 3954,70 доларів.
«Слабкість єни на тлі виборів до ЛДП Японії залишила інвесторам на один безпечний актив менше, і золото змогло цим скористатися», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.
«Тривале закриття уряду США означає, що над економікою США все ще висить хмара невизначеності, а також потенційний розмір впливу на ВВП».
За таких обставин золото є найпривабливішим активом для інвесторів, особливо з огляду на те, що ФРС, як очікується, цього місяця знизить ставки, зазначив Уотер.
Єна впала до найнижчого за п'ять місяців рівня щодо долара США після того, як фіскальна голубка Санае Такаїчі була обрана лідером правлячої партії і стала наступним прем'єр-міністром.
Адміністрація Трампа почне масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вирішить, що переговори з демократами в Конгресі про припинення часткового закриття уряду «абсолютно нікуди не ведуть», заявив у неділю високопоставлений чиновник Білого дому.
У п'ятницю голова ФРС Стівен Міран знову наполіг на агресивному зниженні ставок, посилаючись на вплив економічної політики адміністрації Трампа.
Цього року золото подорожчало на 49% після зростання на 27% у 2024 році, чому сприяли активні покупки центрального банку, збільшення попиту на біржові фонди, забезпечені золотом, ослаблення долара та зростання інтересу з боку роздрібних інвесторів, які шукають хеджування в умовах зростання торговельних і геополітичних напружень.
Минулого місяця зростання отримало нову підтримку після того, як ФРС знизила ставки на чверть процентного пункту і заявила, що буде поступово знижувати вартість запозичень до кінця року.
Згідно з CME FedWatch Tool, інвестори очікують додаткового зниження на 25 базисних пунктів як в жовтні, так і в грудні, з імовірністю 95% і 83% відповідно.
Золото, яке не приносить доходу, процвітає в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.
Спотове золото вперше подолало рівень 3000 доларів за унцію в березні і 3700 доларів в середині вересня. Багато брокерських компаній стали оптимістично налаштованими щодо зростання.
В іншому місці спотове срібло піднялося на 1,2% до 48,53 доларів за унцію, платина подорожчала на 1,2% до 1623,88 доларів, а паладій - на 1,2% до 1275,65 доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню
|В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.10.25
|Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль
|Золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи
|Акції в Азії: Nikkei злетів до рекордного рівня, оскільки перемога Такаїчі підживила сподівання на стимулювання економіки
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts