У понеділок золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи після падіння курсу єни, закриття уряду США та зростаючих очікувань щодо додаткового зниження ставок Федеральною резервною системою.

О 04:08 EET спотове золото подорожчало на 1,1% до 3929,91 доларів за унцію. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні піднялися на 1,2% до 3954,70 доларів.

«Слабкість єни на тлі виборів до ЛДП Японії залишила інвесторам на один безпечний актив менше, і золото змогло цим скористатися», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

«Тривале закриття уряду США означає, що над економікою США все ще висить хмара невизначеності, а також потенційний розмір впливу на ВВП».

За таких обставин золото є найпривабливішим активом для інвесторів, особливо з огляду на те, що ФРС, як очікується, цього місяця знизить ставки, зазначив Уотер.

Єна впала до найнижчого за п'ять місяців рівня щодо долара США після того, як фіскальна голубка Санае Такаїчі була обрана лідером правлячої партії і стала наступним прем'єр-міністром.

Адміністрація Трампа почне масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вирішить, що переговори з демократами в Конгресі про припинення часткового закриття уряду «абсолютно нікуди не ведуть», заявив у неділю високопоставлений чиновник Білого дому.

У п'ятницю голова ФРС Стівен Міран знову наполіг на агресивному зниженні ставок, посилаючись на вплив економічної політики адміністрації Трампа.

Цього року золото подорожчало на 49% після зростання на 27% у 2024 році, чому сприяли активні покупки центрального банку, збільшення попиту на біржові фонди, забезпечені золотом, ослаблення долара та зростання інтересу з боку роздрібних інвесторів, які шукають хеджування в умовах зростання торговельних і геополітичних напружень.

Минулого місяця зростання отримало нову підтримку після того, як ФРС знизила ставки на чверть процентного пункту і заявила, що буде поступово знижувати вартість запозичень до кінця року.

Згідно з CME FedWatch Tool, інвестори очікують додаткового зниження на 25 базисних пунктів як в жовтні, так і в грудні, з імовірністю 95% і 83% відповідно.

Золото, яке не приносить доходу, процвітає в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Спотове золото вперше подолало рівень 3000 доларів за унцію в березні і 3700 доларів в середині вересня. Багато брокерських компаній стали оптимістично налаштованими щодо зростання.

В іншому місці спотове срібло піднялося на 1,2% до 48,53 доларів за унцію, платина подорожчала на 1,2% до 1623,88 доларів, а паладій - на 1,2% до 1275,65 доларів.