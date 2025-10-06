Акції в Азії: Nikkei злетів до рекордного рівня, оскільки перемога Такаїчі підживила сподівання на стимулювання економіки

Японські акції очолили зростання на азіатських ринках у понеділок, а Nikkei злетів до рекордного рівня після того, як перемога на виборах у вихідні дні фіскальної голубки Санае Такаїчі підживила сподівання на збільшення фіскальних витрат і стимулювання економіки з боку уряду.

Різке падіння курсу єни також підтримало японські ринки. За межами Японії азіатські акції в основному були млявими, оскільки через вихідні на ринках Китаю та Південної Кореї обсяги торгів залишалися низькими. Акції Гонконгу впали через спад у технологічному секторі.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від Волл-стріт, яка минулого тижня продемонструвала значне зростання, оскільки інвестори в основному не зважали на побоювання щодо впливу закриття уряду США. Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,2% під час торгів в Азії в понеділок.

Зараз увага зосереджена на тому, коли закінчиться закриття уряду США, оскільки через це було відкладено оприлюднення низки економічних показників США.

Індекс Nikkei 225 піднявся на 4,5% до рекордного рівня 48 004,0 пунктів, а ширший індекс TOPIX зріс на 3% до рекордного рівня в 3232,12 пунктів.

Найкращі результати на Nikkei показали промислові компанії на тлі очікувань, що Такаїчі буде наполягати на збільшенні бюджетних витрат на індустріалізацію та оборону. Фінансові компанії відставали на тлі очікувань уповільнення темпів підвищення процентних ставок.

Такаїчі виграла вибори на посаду лідера ЛДП у другому турі, що відбувся у вихідні, і тепер готова стати першою жінкою-прем'єр-міністром Японії. Парламентська сесія з цього питання має відбутися в середині жовтня.

Такаїчі вважалася найбільш поміркованою серед п'яти лідерів гонки за лідерство в ЛДП.

Вона закликала до збільшення бюджетних витрат і податкових пільг для підтримки, на її думку, нестабільної японської економіки, і, як очікується, буде перешкоджати подальшому підвищенню процентних ставок Банком Японії.

Ця думка стала основним фактором зростання в понеділок, оскільки ринки зробили ставку на більш м'яку і експансивну політику під керівництвом Такаїчі.

У понеділок єна різко ослабла щодо долара, що ще більше сприяло розвитку важкої експортної галузі.

Азіатські ринки в цілому залишалися в вузькому діапазоні після деякого зростання минулого тижня. Індекс Hang Seng у Гонконзі показав найгірші результати в регіоні, втративши 0,5% через падіння акцій технологічних компаній.

Технологічний сектор був основним рушієм зростання азіатських фондових індексів минулого тижня на тлі стійкого оптимізму щодо попиту на штучний інтелект. Основними бенефіціарами цієї торгівлі стали виробники мікросхем, особливо після того, як OpenAI підписала партнерські угоди з провідними південнокорейськими виробниками мікросхем пам'яті Samsung і SK Hynix.

Ставки на подальше зниження процентних ставок у США в найближчі дні також сприяли зростанню технологічного сектора.

Серед азіатських ринків індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,1%, а австралійський ASX 200 залишився без змін.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився на 0,2% вище, повернувшись до позначки 25 000 пунктів після падіння через зростаючі побоювання щодо індійської економіки, особливо на тлі підвищення торгових тарифів США.