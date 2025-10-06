Dow і S&P 500 досягли рекордних значень на закритті. Nasdaq впав у ході нестабільної сесії

S&P 500 досяг рекордного значення на закритті в ході нестабільної сесії в п'ятницю, водночас очікування щодо зниження процентних ставок зберігалися, оскільки уряд США продовжував не працювати вже третій день поспіль.

Dow також досяг рекордного значення на закритті, але Nasdaq закінчив день зниженням.

Технологічний сектор S&P 500 знизився, акції Applied Materials впали на 2,7% після того, як виробник обладнання для виробництва мікросхем у четвер ввечері прогнозував збитки у розмірі 600 млн доларів у 2026 фінансовому році.

Акції Tesla знизилися на 1,4%, тоді як комунальні послуги зросли на 1,2% і очолили зростання серед секторів S&P 500.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за вересень мав бути опублікований у п'ятницю, але не був опублікований через закриття уряду. Інвестори все ж змогли проаналізувати опитування Інституту управління поставками, яке показало, що індекс зайнятості у сфері послуг скоротився четвертий місяць поспіль. Ця новина підкреслила необхідність подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

«Здається, що останніми днями імпульс на боці інвесторів», - сказала в п'ятницю Мона Махаджан, керівник відділу інвестиційної стратегії в Edward Jones.

Здається, що «ймовірність зниження ставки ФРС на ринку фактично зросла з початку закриття уряду», - сказала вона. «Можливо, це пов'язано з потенційним впливом на економіку або слабшими даними про зайнятість цього тижня, або даними ISM, опублікованими сьогодні вранці... Очікується, що ми все ще перебуваємо в умовах, коли ФРС знизить ставки».

ФРС знизила ставки у вересні вперше з грудня на тлі нещодавнього ослаблення ринку праці. У середу звіт показав зниження кількості робочих місць у приватному секторі на 32 000 і перегляд у бік зниження на 3000 у серпні.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 238,56 пункту, або 0,51%, до 46 758,28, S&P 500 піднявся на 0,44 пункту, або 0,01%, до 6 715,79, а Nasdaq Composite втратив 63,54 пункту, або 0,28%, до 22 780,51.

За тиждень індекс Dow зріс на 1,1%, індекс S&P 500 також піднявся на 1,1%, а індекс Nasdaq зріс на 1,3%.

Історично ринок не зважав на зупинку роботи уряду, але деякі стратеги заявили, що триваліша зупинка може створити більшу невизначеність для інвесторів і політиків ФРС.

«Ринок зазвичай не зважає на зупинку роботи уряду, оскільки вона зазвичай не триває довго і не має довгострокового негативного впливу на економіку», - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

«Але чим довше це триває... тим більша ймовірність, що збір даних для дійсно важливих звітів може затриматися або що деякі дані, які ми врешті-решт отримаємо, можуть бути неточними, оскільки збір даних не відбувався протягом тривалого періоду».

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі заявив, що він не наважується взяти на себе зобов'язання щодо серії зниження ставок, оскільки інфляція все ще перевищує цільовий показник.

Згідно з FedWatch Tool групи CME, трейдери вважають майже певним зниження ставок на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні ФРС, і оцінюють ймовірність додаткового зниження в грудні на 84%.

Акції USA Rare Earth подорожчали на 14,3% після того, як генеральний директор Барбара Хамптон заявила CNBC, що компанія «тісно спілкується» з Білим домом.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,72 до 1. На NYSE було зафіксовано 686 нових максимумів і 55 нових мінімумів.

На Nasdaq 2813 акцій подорожчали, а 1880 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,5 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,47 млрд акцій, порівняно з середнім показником 19,01 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.