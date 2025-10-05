Авторизация

Долар США стабільний до єни, слабко дешевшає до євро і фунта

15:55 03.10.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США трохи знижується в парах з євро і фунтом стерлінгів, стабільний до єни вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Ринки продовжують стежити за подіями в США, де уряд призупинив роботу через розбіжності в Конгресі щодо його фінансування. Міністр фінансів країни Скотт Бессент заявив в інтерв'ю CNBC у четвер, що економічне зростання в Штатах, ймовірно, постраждає внаслідок шатдауну.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити демократичні програми та провести масові звільнення федеральних службовців, щоб натиснути на демократів і змусити їх піти на угоду, яка подовжила б фінансування федеральних відомств.

Тим часом міністерство праці США призупинило публікацію статистичних звітів. Вересневий звіт про стан ринку праці країни, запланований на 3 жовтня, не буде опубліковано. Напередодні не вийшли щотижневі дані про кількість громадян, які вперше звернулися по допомогу з безробіття.

Дані щодо зайнятості важливі для керівництва Федеральної резервної системи, яке спирається на них під час ухвалення рішень щодо процентних ставок. Чергове засідання ФРС призначено на 28-29 жовтня.

Євро за даними на 14:55 EET торгується по $1,1738, з підвищенням на 0,17% до рівня закриття попередньої сесії. Фунт дорожчає на 0,06%, до $1,3449.

Проти єни долар торгується на рівні закриття четверга, по 147,26 єни.

Учасники ринку очікують виборів голови правлячої Ліберально-демократичної партії Японії, результати яких визначать наступного прем'єр-міністра країни і напрям бюджетної та монетарної політики.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у п'ятницю, що ЦБ продовжить посилення грошово-кредитної політики, якщо ситуація в економіці країни, а також динаміка інфляції відповідатимуть очікуванням регулятора.

"Реальні процентні ставки перебувають на дуже низьких рівнях", - сказав Уеда під час зустрічі з представниками бізнесу в Осаці. - Якщо наш базовий сценарій для економічної активності та цін реалізується, ЦБ продовжить підвищувати ключову ставку".

Банк Японії зберіг ключову ставку на рівні 0,5% річних у вересні. Востаннє він піднімав її в січні 2025 року. Наступне засідання регулятора відбудеться 29-30 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на 03.10.25, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на 03.10.25, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

