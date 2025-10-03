Фінансові новини
Європейські ринки акцій зростають у п'ятницю
13:29 03.10.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:31 EET піднявся на 0,43% - до 570,02 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,62%, німецький DAX - 0,08%, французький CAC 40 - 0,21%, італійський FTSE MIB - 0,51%, іспанський IBEX 35 - 0,95%.
Як показали опубліковані в п'ятницю остаточні дані, значення зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні, що розраховується HCOB і S&P Global, у вересні збільшилося до 51,2 пункту з 51 пункту в серпні, як і повідомлялося раніше.
Індикатор сфери послуг у єврозоні у вересні піднявся до 51,3 пункту (попередньо повідомлялося про підйом до 51,4 пункту) з 50,5 пункту місяцем раніше. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче - про її зниження.
У Німеччині зведений PMI становив 52 пункти проти 50,5 пункту в серпні, тоді як PMI сфери послуг зріс до 51,5 пункту з 49,3 пункту.
Зведений PMI Франції опустився до 48,1 пункту, мінімуму з квітня, з 49,8 пункту місяцем раніше. Індекс сфери послуг знизився до 48,5 пункту з 49,8 пункту в серпні.
У Великій Британії зведений PMI, що розраховується S&P Global, у вересні становив 50,1 проти 53,5 пункту в серпні. Індикатор сфери послуг опустився до 50,8 пункту з 54,2 пункту в попередньому місяці.
Обсяг промислового виробництва у Франції в серпні зменшився на 0,7% до попереднього місяця, повідомило статуправління країни. Це стало несподіванкою для експертів, які прогнозували підйом у середньому на 0,3%.
У зростанні серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 лідирує німецький Raiffeisen Bank International, акції якого дорожчають на 7% після повідомлень ЗМІ про те, що Австрія запропонувала включити до нового пакету антиросійських санкцій "розморожування" частки в будівельному концерні Strabag вартістю близько 2 млрд євро, що дасть змогу Raiffeisen компенсувати збитки, понесені через судові рішення в Росії.
Найбільше зниження демонструють котирування французького розробника ПЗ для бізнесу Sopra Steria (на 3%).
Акції виробників напівпровідникової продукції, які напередодні сильно зросли на оптимізмі з приводу угод OpenAI з південнокорейськими Samsung і SK Hynix, а також японською Hitachi, в основному не змогли зберегти позитивну динаміку.
Капіталізація BE Semiconductor скорочується на 2,2%, ASM International - на 1,2%, ASML Holding - на 0,8%, Infineon Technologies - на 0,5%. Папери STMicroelectronics дорожчають на 1,9%.
На торгах у Лондоні лідирує аутсорсингова Bunzl (+3,4%).
На тлі зростання цін на дорогоцінні метали, мідь і цинк підвищуються котирування паперів Fresnillo (на 2,3%), Endeavour Mining (на 2,2%), BHP (на 1,7%), Anglo American (на 1,4%), Antofagasta (на 0,7%), Glencore (на 0,5%).
Капіталізація банків NatWest Group і Barclays збільшується на 1,9% і 1,5% відповідно, ритейлера Marks & Spencer - на 1,7%.
У Німеччині найсильніший підйом демонструє Commerzbank (+2,3%). Ринкова вартість Deutsche Bank і автовиробника Daimler Truck збільшується на 1,1%, фармкомпанії Merck KGaA - на 0,9%, виробника автокомпонентів Continental і хімкомпанії Brenntag - на 0,8%.
На торгах у Парижі акції готельного оператора Accor дорожчають на 1,6%. Папери оператора сервісу міжнародних платежів Edenred піднімаються в ціні на 1,4%, сталеливарної ArcelorMittal - на 1,2%, банків Societe Generale і BNP Paribas - на 0,9% і 0,8% відповідно, виробника товарів класу "люкс" EssilorLuxottica на 0,9%.
